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Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных машин регион будет производить самостоятельно?
Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных машин регион будет производить самостоятельно?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51164
Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных машин регион будет производить самостоятельно?
Отправлено: 17.02.25 - 15:40
Официально завод автокомпонентов так и называется - локализационный центр. То есть, центр по производству тех деталей, которые раньше привозили из-за рубежа. Он будет занимать площадь 30 000 кв. м, из которых производственными будут 25 000 кв м.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1637
Re: Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных...
Отправлено: 17.02.25 - 15:40
А где людей то брать?? Сантехников нет! Или базарники пойдут бамперы отливать?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7108
Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных машин регион будет производить самостоятельно?
Отправлено: 17.02.25 - 16:33
Цитата:
Наши форумные волком воют, работы нет, комбинаты, заводы закрыли, всё беспросветно, а Вы где людей брать!
Сабыр:
А где людей то брать?? Сантехников нет! Или базарники пойдут бамперы
А где людей то брать?? Сантехников нет! Или базарники пойдут бамперы
Наши форумные волком воют, работы нет, комбинаты, заводы закрыли, всё беспросветно, а Вы где людей брать!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1637
Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных машин регион будет производить самостоятельно?
Отправлено: 17.02.25 - 16:38
Цитата:
Эти в рабство за 250К не пойдут же
saba:
Наши форумные
Наши форумные
Эти в рабство за 250К не пойдут же
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7601
Re: Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных...
Отправлено: 17.02.25 - 16:46
Цитата:
Цитата:
Там же всё будет: - АВТОМАТИКА и ЭЛЕКТРОНИКА, без кувалды, монтировки и какой то матери.
Зачем там люди ???
Они же : цитата: ///"..они консультируются у южнокорейских партнёров, какое оборудование нужно будет поставить на заводе...."///
Наверное, ВСЁ поставят по ПОСЛЕДНЕМУ слову науки и техники.
Сабыр:
А где людей то брать?
А где людей то брать?
Цитата:
saba:
Вы где людей брать!
Вы где людей брать!
Там же всё будет: - АВТОМАТИКА и ЭЛЕКТРОНИКА, без кувалды, монтировки и какой то матери.
Зачем там люди ???
Они же : цитата: ///"..они консультируются у южнокорейских партнёров, какое оборудование нужно будет поставить на заводе...."///
Наверное, ВСЁ поставят по ПОСЛЕДНЕМУ слову науки и техники.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17633
Re: Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных...
Отправлено: 17.02.25 - 16:48
Цитата:
За автоматикой тоже человек должен следить
А то автоматы завтра возьмут и терминатора вылепят
ACROS:
Там же всё будет: - АВТОМАТИКА и ЭЛЕКТРОНИКА, без кувалды, монтировки и какой то матери. Зачем там люди ???
Там же всё будет: - АВТОМАТИКА и ЭЛЕКТРОНИКА, без кувалды, монтировки и какой то матери. Зачем там люди ???
За автоматикой тоже человек должен следить
А то автоматы завтра возьмут и терминатора вылепят
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7601
Re: Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных...
Отправлено: 17.02.25 - 17:24
Цитата://На стройку приехал посмотреть аким области Кумар АКСАКАЛОВ///
Разве у него нету зама по промышленности или по инвестициям???
Даже если он и сделает замечание или что то в этом роде: - кто его будет слушать- там же ПРОЕКТ уже утверждённый и под этот конкретный проект даны деньги.
Смысл его посещении ??? Скучно стало в кабинете???
Разве у него нету зама по промышленности или по инвестициям???
Даже если он и сделает замечание или что то в этом роде: - кто его будет слушать- там же ПРОЕКТ уже утверждённый и под этот конкретный проект даны деньги.
Смысл его посещении ??? Скучно стало в кабинете???
Re: Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных...
Отправлено: 17.02.25 - 17:41
выхлопную системУ
Re: Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных...
Отправлено: 17.02.25 - 17:45
Цитата:
Работа у него такая. Первый руководитель по определению ОБЯЗАН знать, что и как происходит в его вотчине.
ACROS:
Работа у него такая. Первый руководитель по определению ОБЯЗАН знать, что и как происходит в его вотчине.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1335
Re: Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных...
Отправлено: 17.02.25 - 18:03
Цитата:
Принять на работу человека которому может доверять и делегировать полномочия и ответственность, в данном случае, в области развития промышленности и инвестиций. А вот такие элементы персональной диктатуры в управлении, они крайне неэффективны.
Skeptic:
Первый руководитель по определению ОБЯЗАН...
Первый руководитель по определению ОБЯЗАН...
Принять на работу человека которому может доверять и делегировать полномочия и ответственность, в данном случае, в области развития промышленности и инвестиций. А вот такие элементы персональной диктатуры в управлении, они крайне неэффективны.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7108
Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных машин регион будет производить самостоятельно?
Отправлено: 17.02.25 - 18:16
Цитата:
Я же говорю первый курс университета, менеджмент, там всё написано!
Карачун:
человека которому может доверять и делегировать полномочия и ответственность, в данном
человека которому может доверять и делегировать полномочия и ответственность, в данном
Я же говорю первый курс университета, менеджмент, там всё написано!
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