Отправлено: - 16:48

ACROS:

Там же всё будет: - АВТОМАТИКА и ЭЛЕКТРОНИКА, без кувалды, монтировки и какой то матери. Зачем там люди ???

Цитата:За автоматикой тоже человек должен следитьА то автоматы завтра возьмут и терминатора вылепят