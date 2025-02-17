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≡ В Казахстане будут фиксировать данные о перевозчике, пассажире и маршруте при заказе такси
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51162
В Казахстане будут фиксировать данные о перевозчике, пассажире и маршруте при заказе такси
Отправлено: 17.02.25 - 14:51
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Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр поддержал предложение депутатов мажилиса о том, что при оплате поездок в такси в платёжных документах должна указываться информация о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
273
Re: В Казахстане будут фиксировать данные о перевозчике,...
Отправлено: 17.02.25 - 14:51
#1
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Тотальный контроль?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7101
Re: В Казахстане будут фиксировать данные о перевозчике,...
Отправлено: 17.02.25 - 14:59
#2
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Это началось, когда один таксист из Шымкента похвастал перед журналистами,как он стал много зарабатывать! И сразу потихоньку начали гайки закручивать.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
690
Re: В Казахстане будут фиксировать данные о перевозчике,...
Отправлено: 17.02.25 - 15:53
#3
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что то не пойму я вождей наших. То они неспособны повлиять на отдельные отрасли пассажирских перевозок, ссылаясь на то, что это частный бизнес и они туда не лезут. Так недавно сокрушался министр транспорта по поводу низкого качества пассажирских вагонов. Автобусных и воздушных сообщений. А тут хотят нагнуть такси.И как я пассажир такси должен буду с паспортом ездить ? Без паспорта не поедет таксист? Дебилизм.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
107
Re: В Казахстане будут фиксировать данные о перевозчике,...
Отправлено: 17.02.25 - 16:24
#4
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Что-то они уже в доску обнаглели. Мы что тут уже их собственность и скот что ли? Так контролировать... Долго интересно это всё мы тут терпеть будем и будет какое-либо сопротивление гражданского общества такому тотальному вмешательству в личные дела граждан? Сколько можно? Мы тут вообще-то граждане, а не скот, который можно нумеровать и так вот контролировать каждый шаг.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7101
В Казахстане будут фиксировать данные о перевозчике, пассажире и маршруте при заказе такси
Отправлено: 17.02.25 - 16:26
#5
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Цитата:
рихард:
паспорта не поедет таксист? Дебилизм

Всё просто! Когда скачиваешь приложение, регистрируется и убиваешь ИИН, а по нему просветить человека до трусов легче лёгкого, если Дамумед подключить и под трусы заглянуть можно!
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