Re: В Казахстане будут фиксировать данные о перевозчике,...

Отправлено: - 16:24

Что-то они уже в доску обнаглели. Мы что тут уже их собственность и скот что ли? Так контролировать... Долго интересно это всё мы тут терпеть будем и будет какое-либо сопротивление гражданского общества такому тотальному вмешательству в личные дела граждан? Сколько можно? Мы тут вообще-то граждане, а не скот, который можно нумеровать и так вот контролировать каждый шаг.