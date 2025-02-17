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≡ Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных машин регион будет производить самостоятельно?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51162
Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных машин регион будет производить самостоятельно?
Отправлено: 17.02.25 - 15:40
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Официально завод автокомпонентов так и называется - локализационный центр. То есть, центр по производству тех деталей, которые раньше привозили из-за рубежа. Он будет занимать площадь 30 000 кв. м, из которых производственными будут 25 000 кв м.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1637
Re: Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных...
Отправлено: 17.02.25 - 15:40
#1
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А где людей то брать?? Сантехников нет! Или базарники пойдут бамперы отливать? :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7101
Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных машин регион будет производить самостоятельно?
Отправлено: 17.02.25 - 16:33
#2
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Цитата:
Сабыр:
А где людей то брать?? Сантехников нет! Или базарники пойдут бамперы

Наши форумные волком воют, работы нет, комбинаты, заводы закрыли, всё беспросветно, а Вы где людей брать!
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1637
Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных машин регион будет производить самостоятельно?
Отправлено: 17.02.25 - 16:38
#3
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Цитата:
saba:
Наши форумные

Эти в рабство за 250К не пойдут же :lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7600
Re: Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных...
Отправлено: 17.02.25 - 16:46
#4
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Цитата:
Сабыр:
А где людей то брать?


Цитата:
saba:
Вы где людей брать!



Там же всё будет: - АВТОМАТИКА и ЭЛЕКТРОНИКА, без кувалды, монтировки и какой то матери.
Зачем там люди ???

Они же : цитата: ///"..они консультируются у южнокорейских партнёров, какое оборудование нужно будет поставить на заводе...."///

Наверное, ВСЁ поставят по ПОСЛЕДНЕМУ слову науки и техники.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17633
Re: Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных...
Отправлено: 17.02.25 - 16:48
#5
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Цитата:
ACROS:
Там же всё будет: - АВТОМАТИКА и ЭЛЕКТРОНИКА, без кувалды, монтировки и какой то матери. Зачем там люди ???

За автоматикой тоже человек должен следить
А то автоматы завтра возьмут и терминатора вылепят
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7600
Re: Три кита костанайского автопрома - Детали каких иностранных...
Отправлено: 17.02.25 - 17:24
#6
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Цитата://На стройку приехал посмотреть аким области Кумар АКСАКАЛОВ///

Разве у него нету зама по промышленности или по инвестициям???
Даже если он и сделает замечание или что то в этом роде: - кто его будет слушать- там же ПРОЕКТ уже утверждённый и под этот конкретный проект даны деньги.
Смысл его посещении ??? Скучно стало в кабинете???
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