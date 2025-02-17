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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43491
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 12:39
#2761
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Цитата:
maxsaf:
Запасаемся популярном, ближайшие пару месяцев будет веселуха:

Это уже фигня, веселуха была три года, когда русский мир так и не смог ничего завоевать у слабой Украины..
А политика подковерная, кому она интересна..
Интересно что никаких целей зетники не достигли, от слова вообще и сейчас вынуждены целовать ноги Трампу, благодаря которому их не отправят на передовую..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26686
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 12:50
#2762
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Цитата:
111:
Это уже фигня, веселуха была три года, когда русский мир так и не смог ничего завоевать у слабой Украины..

Донбасс чей? Литий чей?

[Исправлено: maxsaf, 17.02.2025 - 13:52]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7095
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 12:59
#2763
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Цитата:
Skeptic:
Так по вашей "логике" Россия напала на Украину.

А по Вашей нет? 24 февраля 2022 года никогда не существовало в календаре?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43491
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 13:02
#2764
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Цитата:
maxsaf:
Донбасс чей? Литий чей?

Ну пока признан что Украинский.
Литий?
Не знаю, кому принадлежат его месторождения.
Медведчуку или Порошенко или еще каким то олигархам.
А что?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43491
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 13:06
#2765
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А, то что Россия гоабит украинцев, но от этого же он не становится ее.
Давай вор убьет всю твою семью допустим и украдет что там у тебя, кусок золота фамильного и что, это золото принадлежит вору и убийце?
У вас там методичка от бессилья что, думать логически перестала?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2120
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 13:14
#2766
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Цитата:
saba:
24 февраля 2022 года

24 февраля 2022 года началась СВО по демилитаризации и денацификации территории Украины.
То есть - освобождение Украины от бандеровцев и уничтожение ВСУ.
Обычно настоящего агрессора не волнуют жизни местного населения. Его интересует только территория и те богатства, которые эта территория имеет. Потому он ведёт боевые действия без оглядки на жителей местности, которую захватывает. Так делала гитлеровская Германия в прошлом веке на территории СССР, так делали США во Вьетнаме, в Ираке, в Югославии, в Афганистане, в Ливии, Сирии... Много где на планете они отметились.
Россия на территории Украины освобождает местное население от фашистской хунты, захватившей там власть. При этом старается максимально сохранить жизни мирного населения, пусть даже не всегда довольного приходом российской армии. Потом поймут.
Всё это - последствия неадекватных действий хунты.
Если бы на Украине у власти были нормальные люди, не ставившие перед собой целью сделать свою страну врагом России, полигоном для развития русофобии и плацдармом для войны запада против России, то у России совершенно не было бы цели начинать СВО. И Крым, и Донбасс спкойно оставались бы в составе Украины. Адекватной Украины.
Там был бы мир.
Это - простые вещи, которые вы никак не хотите понять.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17629
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 13:28
#2767
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Смотрю "победютели" уже начали прогрев
Причем прогрев самих себя что трамповская сделка это победа века!!)))

От того что сто раз сказать сахар, слаще во рту не станет)
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