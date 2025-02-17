Отправлено: - 13:14

saba:

24 февраля 2022 года

Цитата:24 февраля 2022 года началась СВО по демилитаризации и денацификации территории Украины.То есть - освобождение Украины от бандеровцев и уничтожение ВСУ.Обычно настоящего агрессора не волнуют жизни местного населения. Его интересует только территория и те богатства, которые эта территория имеет. Потому он ведёт боевые действия без оглядки на жителей местности, которую захватывает. Так делала гитлеровская Германия в прошлом веке на территории СССР, так делали США во Вьетнаме, в Ираке, в Югославии, в Афганистане, в Ливии, Сирии... Много где на планете они отметились.Россия на территории Украины освобождает местное население от фашистской хунты, захватившей там власть. При этом старается максимально сохранить жизни мирного населения, пусть даже не всегда довольного приходом российской армии. Потом поймут.Всё это - последствия неадекватных действий хунты.Если бы на Украине у власти были нормальные люди, не ставившие перед собой целью сделать свою страну врагом России, полигоном для развития русофобии и плацдармом для войны запада против России, то у России совершенно не было бы цели начинать СВО. И Крым, и Донбасс спкойно оставались бы в составе Украины. Адекватной Украины.Там был бы мир.Это - простые вещи, которые вы никак не хотите понять.