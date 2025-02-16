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≡ Гибель рабочего в Камысты: новые подробности
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51159
Гибель рабочего в Камысты: новые подробности
Отправлено: 16.02.25 - 13:23
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Пресс-служба Управления здравоохранения Костанайской области делится подробностями гибели рабочего в райцентре Камысты. Напомним, 13 февраля житель села получил травмы в результате падения при демонтаже новогодней горки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43491
Re: Гибель рабочего в Камысты: новые подробности
Отправлено: 16.02.25 - 13:23
#1
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В Камышнинском районе постоянно так, работяг набирают, платят стопками водки в течении дня..
Наверно там пора разогнать всех вплоть до акима.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
106
Re: Гибель рабочего в Камысты: новые подробности
Отправлено: 16.02.25 - 13:48
#2
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Цитата:
111:
вплоть до акима


Тамошнего баурсачно-снеговикового акима давно надо гнать ссаными тряпками в спину.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
419
Re: Гибель рабочего в Камысты: новые подробности
Отправлено: 16.02.25 - 15:34
#3
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Контроля нет, кого попало назначают, шоуменов, спортсменов, учителей, и прочих, те в свою очередь назначают таких же некомпетентных, прокуроры не смотрят, вернее смотрят но не туда
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7423
Re: Гибель рабочего в Камысты: новые подробности
Отправлено: 16.02.25 - 15:49
#4
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Недавно по ТВ показывали. Работник спустился в колодец и встретился с Кондратьем,так эксперты тоже выдали результат с градусом. Оказывается умершии был правоверным,ни грамму в рот не брал, да и до пенсии подать рукой. Родственники собрались судиться с экспертами за его честное имя, а то ПО ихнему все алкаши
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2199
Re: Гибель рабочего в Камысты: новые подробности
Отправлено: 16.02.25 - 21:27
#5
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Цитата:
111:
работяг набирают, платят стопками водки в течении дня..

Вот влепить бы вам за клевету срок...
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7095
Гибель рабочего в Камысты: новые подробности
Отправлено: 17.02.25 - 05:39
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
вам за клевету срок...

Как все мечтают кому то влепить срок или расстрелять! А в другой ветке сборище стукачей собралось, поддакивающих друг другу! Прямо локальный 37 год наступает в НГ! Осталось только Тимуру усы приклеить и всё!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43491
Гибель рабочего в Камысты: новые подробности
Отправлено: 17.02.25 - 12:45
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вот влепить бы вам за клевету срок...

За какую клевету?
Я сам не понаслышке знаю там все, все таки в том районе 6 лет жил, братана там моего мучили в застенках, на растяжки ставили, требовали сознаться в краже, которую он не делал, потом спустя несколько месяцев его замученного наш дружбинский ветврач забрал, на меня навешивали табун, потом мы этого кто стащил этот табун и настучал на нас, Денисова такого, по всей области отлавливали и отловили на Рабочей тут в малосемейке и отвезли в Камысты, там его уш начали избивать, мы уехали, тогда у меня была жигули двойка.
Много можно что рассказать, да людей уж нет там, время прошло..
Ну и спаивали да, народ, денег тогда у народа не было, а выпить хотелось..
Все было.
Вот как сейчас..
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