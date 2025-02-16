Отправлено: - 12:45

ПолиграфЪ Боярышников:

Вот влепить бы вам за клевету срок...

Цитата:За какую клевету?Я сам не понаслышке знаю там все, все таки в том районе 6 лет жил, братана там моего мучили в застенках, на растяжки ставили, требовали сознаться в краже, которую он не делал, потом спустя несколько месяцев его замученного наш дружбинский ветврач забрал, на меня навешивали табун, потом мы этого кто стащил этот табун и настучал на нас, Денисова такого, по всей области отлавливали и отловили на Рабочей тут в малосемейке и отвезли в Камысты, там его уш начали избивать, мы уехали, тогда у меня была жигули двойка.Много можно что рассказать, да людей уж нет там, время прошло..Ну и спаивали да, народ, денег тогда у народа не было, а выпить хотелось..Все было.Вот как сейчас..