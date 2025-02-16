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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43486
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.02.25 - 14:13
#2746
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Да, моего племяша отправил на верную смерть в 19 именно Путин..
Погиб просто так, потому что просто захотелось старику Движухи..


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.02.25 - 18:47
#2747
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Цитата:
Skeptic:
Ещё вопросы

Один, почему же Путин так ухватился за возможность переговоров? И ещё,до 2022 года Путин упорно повторял, что Россия не является стороной конфликта, хотя на Донбассе были тяжёлые вооружения из России и огромное количество "отпускников" из ВС РФ. Ладно, пусть будет так, но теперь зеркальная ситуация с США, только "отпускников" из армии США нет, почему же тогда Вы с упорством говорите о войне, которую проигрывает США?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3977
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.02.25 - 19:03
#2748
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Цитата:
saba:
почему же Путин так ухватился за возможность переговоров?

Это опять ваши влажные фантазии? :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2118
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.02.25 - 19:48
#2749
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Цитата:
saba:
почему же Путин так ухватился за возможность переговоров?

:lol: Вам понятие "логика" совсем не знакомо?
Если Путин всегда говорил, что "Россия к переговорам готова. Мяч на стороне Запада", то почему он вдруг должен был отказаться от сделанного, наконец, западом этого шага - предложить переговоры Путину, России?
...
А "до 2022 года", это вы правильно заметили. Тогда шла карательная операция ВСУ и нацистских батальонов против мирных жителей Донбасса, не принявших власть нацистов. Это было внутренним делом Украины. И этот факт был признан всеми на западе. Россия, как Германия и Франция, выступала страной-гарантом соблюдения договорённостей между Киевской хунтой и властями ДНР и ЛНР.
Да, Россия помогала и поддерживала ДНР и ЛНР. Точно так же, как вся Европа и США помогали и поддерживали Киевскую хунту. Что не так? Или "это другое"?
А СВО началась, когда запад накачал ВСУ оружием и подготовил их к широкомасштабному наступлению на ДНР и ЛНР. Это была бы уже не просто карательная операция, это было бы тотальное уничтожение всего и вся.
Россия этого допустить никак не могла. И не допустила.
...
Что касается "отпускников", то вы в упор не хотите видеть и слышать про десятки, если не сотни иностранных наёмников из стран запада, утилизированных российской армией на фронте?
И даже информация о взятых в плен иностранных наёмниках проходит мимо вас?
...
Хорошие у вас способности видеть и слышать. :-) Избирательные. Как у Доцента. "Здесь помню, здесь - не помню". :-)

[Исправлено: Skeptic, 16.02.2025 - 21:05]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26682
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.02.25 - 08:49
#2750
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Цитата:
saba: Как все мечтают кому то влепить срок или расстрелять! А в другой ветке сборище стукачей собралось, поддакивающих друг другу! Прямо локальный 37 год наступает в НГ! Осталось только Тимуру усы приклеить и всё!

Кто вам настроение испортил?
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