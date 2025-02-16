Re: Гибель рабочего в Камысты: новые подробности

Отправлено: - 15:49

Недавно по ТВ показывали. Работник спустился в колодец и встретился с Кондратьем,так эксперты тоже выдали результат с градусом. Оказывается умершии был правоверным,ни грамму в рот не брал, да и до пенсии подать рукой. Родственники собрались судиться с экспертами за его честное имя, а то ПО ихнему все алкаши