Отправлено: - 19:48

saba:

почему же Путин так ухватился за возможность переговоров?

[Исправлено: Skeptic, 16.02.2025 - 21:05]

Цитата:Вам понятие "логика" совсем не знакомо?Если Путин всегда говорил, что "Россия к переговорам готова. Мяч на стороне Запада", то почему он вдруг должен был отказаться от сделанного, наконец, западом этого шага - предложить переговоры Путину, России?...А "до 2022 года", это вы правильно заметили. Тогда шла карательная операция ВСУ и нацистских батальонов против мирных жителей Донбасса, не принявших власть нацистов. Это было внутренним делом Украины. И этот факт был признан всеми на западе. Россия, как Германия и Франция, выступала страной-гарантом соблюдения договорённостей между Киевской хунтой и властями ДНР и ЛНР.Да, Россия помогала и поддерживала ДНР и ЛНР. Точно так же, как вся Европа и США помогали и поддерживали Киевскую хунту. Что не так? Или "это другое"?А СВО началась, когда запад накачал ВСУ оружием и подготовил их к широкомасштабному наступлению на ДНР и ЛНР. Это была бы уже не просто карательная операция, это было бы тотальное уничтожение всего и вся.Россия этого допустить никак не могла. И не допустила....Что касается "отпускников", то вы в упор не хотите видеть и слышать про десятки, если не сотни иностранных наёмников из стран запада, утилизированных российской армией на фронте?И даже информация о взятых в плен иностранных наёмниках проходит мимо вас?...Хорошие у вас способности видеть и слышать.Избирательные. Как у Доцента. "Здесь помню, здесь - не помню".