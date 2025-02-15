Отправлено: - 11:14

saba:

анализ

[Исправлено: Skeptic, 16.02.2025 - 12:53]

Цитата:"В итоге пока в выигрыше остаётся только Трамп и США. Он просто использовал ситуацию и плюнул на всех. И на Россию и на Украину и на Европу. Россия уже не сможет продвигать свой многополярный мир, потому что не может сама решить конфликт и обращается к Америке, Украина остаётся суверенной, но очень общипанной территориально и материально, на Европу Трамп просто не обращает внимание, их точка зрения и их интересы его не волнуют! Остаётся Китай,который очень выиграл от войны экономически, но ничего не приобрел, хотя и не потерял политически . Пока он в сторонке, но Трамп конечно его в покое не оставит! Что остаётся в сухом остатке? США, а в бОльшей степени президент Трамп, неожиданно для всех получил огромную власть над миром, чего не было у предыдущей администрации. Что из этого выйдет дальше, непонятно, весь мир сейчас зависит от непредсказуемых мыслей в голове Трампа"...Трудно опровергать фантазии... Но я попробую...1. Кто остаНЕТСЯ в выигрыше - покажет время. Пока об этом совершенно рано говорить.2. Трамп не может использовать ситуацию, которую создала его страна. Он ищет выход из неё. Ибо его страна явно проигрывает в этой войне.3. Этот клоун может плевать на кого угодно. Кроме России. Ибо именно к ней он вынужден обратиться для поиска решения проблемы, созданной его страной. Россия никого не просила помогать ей. Путин всегда говорил: "Запад проблему создал. Россия готова к переговорам. Мяч - на стороне запада." Вот Трамп и решилСЯ на ответный ход. Ибо понимает, что дальше будет хуже. Для всего запада и для его страны в том числе.4.Россия может и будет дальше продвигать многополярный мир. Ибо только многополярный мир - гарантия более-менее спокойной жизни на планете без ни на чём не основанного диктата запада.5.Что будет с Украиной, пока никто не знает. Путин раньше сказал, что она рискует потерять свою государственность. Трамп выразил мнение, что "Украина может стать Россией, а может не стать Россией". Так что - будем посмотреть.6.Вопрос отношений Трампа и Европы меня практически не интересует. Это сугубо их "домашние" разборки.7.Китай - "вещь в себе". Никто никогда не знает точно, какие он ставит перед собой цели и на какие результаты рассчитывает. Я уж точно далеко не китаевед.Думаю, с Трампом он и без нас разберётся.8.Никакой власти над миром Трамп не получил. Он пытается сохранить хотя бы то, что осталось от этой власти в последние годы. Потому, по чисто ковбойской уголовной привычке раздаёт угрозы всем, кто попадает в поле его зрения. Канада, Дания, Мексика, Панама, БРИКС... Но что-то никто особо не боится.9.От непредсказуемых мыслей в голове этого клоуна зависят только Европа и США. Всему миру на него наплевать, пока он не устроил очередную войну где-нибудь на планете. Вот это от него ожидать можно......Смешно, что в попытках удержать хоть какую-то власть, он предлагает Путину взятку в виде "возврата в состав G8". А России оно надо?Клуб обанкротившихся "вершителей", ничего не умеющих предложить миру, кроме угроз и страхов, без которого Россия жила ДО, будет жить и после.Ещё смешнее то, что в голове этого клоуна вполне себе совмещается и то, что он смешал Европу с грязью, и то, что членами этого "элитарного" клуба являются те, кого он в эту грязь втоптал....Отдельно про угрозы в адрес БРИКС. Клоун, при всей его амбициозности, довольно глуп. Угрожать БРИКС пошлинами, если БРИКС введёт свою валюту и откажется от доллара можно с таким же успехом, как угрожать наказанием тому же Китаю и/или России за осуществление полётов на Луну или Марс. Захотят - полетят и никого не спросят.Тем паче, что разговоры об общей валюте БРИКС заводят только журналисты. Взрослые люди прекрасно понимают, что БРИКС настолько разношёрстная компания, что говорить об общей валюте там можно будет разве что через десятки лет. Если вообще можно будет говорить. Их объединяет исключительно необходимость искать пути решения проблем, вызванных неадекватностью сшанского начальства в мировых делах. И одни только тёрки между Индией и Китаем ставят под вопрос общую валюту на долгие десятилетия вперёд.Мы даже в ЕАЭС, имея практически общий для всех менталитет, не можем пока всерьёз говорить об общей валюте. Что уж рассуждать об этом в масштабах БРИКС......Я достаточно подробно всё объяснил?Ещё вопросы есть?