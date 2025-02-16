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≡ Гибель рабочего в Камысты: новые подробности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51157
Гибель рабочего в Камысты: новые подробности
Отправлено: 16.02.25 - 13:23
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Пресс-служба Управления здравоохранения Костанайской области делится подробностями гибели рабочего в райцентре Камысты. Напомним, 13 февраля житель села получил травмы в результате падения при демонтаже новогодней горки.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43483
Re: Гибель рабочего в Камысты: новые подробности
Отправлено: 16.02.25 - 13:23
#1
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В Камышнинском районе постоянно так, работяг набирают, платят стопками водки в течении дня..
Наверно там пора разогнать всех вплоть до акима.
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