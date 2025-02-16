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≡ Закрытый показ с открытым сердцем - Заслуженный артист России Валерий Захарьев представил в Костанае свой фильм «Сквозь пустоту», снятый здесь же
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51157
Закрытый показ с открытым сердцем - Заслуженный артист России Валерий Захарьев представил в Костанае свой фильм «Сквозь пустоту», снятый здесь же
Отправлено: 16.02.25 - 12:44
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Он вырос в Костанае, совсем не похожем на сегодняшний: это был город самозабвенных поэтов, искушенных театралов, дворовых хулиганов, суровой правды труда и размаха великих строек. Город чьего-то детства, чьей-то юности, чьей-то осени. Для Валерия Захарьева было принципиально важно снять фильм здесь.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2116
Re: Закрытый показ с открытым сердцем - Заслуженный артист...
Отправлено: 16.02.25 - 12:44
#1
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Я бы посмотрел...
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