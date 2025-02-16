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Закрытый показ с открытым сердцем - Заслуженный артист России Валерий Захарьев представил в Костанае свой фильм «Сквозь пустоту», снятый здесь же
Закрытый показ с открытым сердцем - Заслуженный артист России Валерий Захарьев представил в Костанае свой фильм «Сквозь пустоту», снятый здесь же
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