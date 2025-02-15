НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рабочий погиб при демонтаже новогодней горки в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51155
Рабочий погиб при демонтаже новогодней горки в Костанайской области
Отправлено: 15.02.25 - 18:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
13 февраля в райцентре Камысты на площади около районного акимата проходил демонтаж новогодней горки. В ходе демонтажа деревянных конструкций рабочий Олег Кизяев упал с высоты и в этот же день скончался в районной больнице.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
418
Re: Рабочий погиб при демонтаже новогодней горки в Костанайской...
Отправлено: 15.02.25 - 18:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора уже акимат бить по взрослому, нет специалистов, нет инфраструктуры, нет надзорных органов, но есть привычка "пустить пыль в глаза народу" "устроить праздник", нет сил и средств организовать мероприятие, так и скажите, мы ничего не можем, не можем организовать процесс, у нас нет специальной техники, нет денег и.т.д, хватит гонять людей как вздумается, социализм давно кончился
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7597
Re: Рабочий погиб при демонтаже новогодней горки в Костанайской...
Отправлено: 15.02.25 - 22:13
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
"устроить праздник",



И тем не менее: - всё равно надо делать "праздник" людям и на селе- как без этого, завтра скажут: "...вы что, даже горку детям не смогли сделать...."такая была
Ну, а смерть: - никто не застрахован, жаль конечно его - что тут поделаешь- значит судьба у того парня была такая.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3974
Рабочий погиб при демонтаже новогодней горки в Костанайской области
Отправлено: 15.02.25 - 22:21
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
И тем не менее: - всё равно надо делать "праздник" людям и на селе- как без этого, завтра скажут: "...вы что, даже горку детям не смогли сделать...."такая была

Совершенно верно, вот только ПТБ должны соблюдаться и организация денежную компенсацию со страховой компанией, должны выплатить. Вот тогда будет хоть немного правовое государство.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7088
Re: Рабочий погиб при демонтаже новогодней горки в Костанайской...
Отправлено: 16.02.25 - 09:39
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бывший горный турист могу сказать, что техника безопасности на высоте при таких мелких работах, как демонтаж ёлки, монтаж кровли при малоэтажном строительстве не соблюдается совсем! И дело не только в организаторах работ, но и в самих работниках, мешает. Это как, с ремнями безопасности в автомобиле, пристёгиваться начали не ради собственной безопасности, а потому что накажут! Здесь я, ярый противник штрафов вынужден признать свое поражение.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 100, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 100
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS