Отправлено: - 16:55

denfostr:

При чем тут еще парковая?

[Исправлено: Карачун, 15.02.2025 - 17:56]

Цитата:При РудномСогласен, ситуация глупая вышла. На парковой не предусмотрели карманы на автобусных остановках. Потому что там хитрый подсчет транспортного потока, режима движения автобусов...короче все сходилось.За то на 50 лет, от сандригайло до (как она там у нас называется топоркова, объездная??) сделали шесть полос. Нафига? На перспективу!!В итоге парковая сейчас нагружена автобусами, тихоходной техникой нашей благоустроительной организации и кратно увеличившимся количеством личного транспорта. А на указанном участке улицы 50 лет "ветер свищщет". Как у них так получилось, то не ведомо никому.Теперь оказывается с парковой нужно что-то делать. Потому что если начинать хоть сколько-нибудь серьезный ремонт улицы ленина транспортный поток нужно куда-то "сбрасывать". Наверное все помнят что творилось на парковой в прошлом году, когда закрывали всего лишь два перекрестка на ленина, да и то не полностью.