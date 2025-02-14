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≡ В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51155
В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 09:26
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В Рудном акимат решил расширить проезжую часть улицы Ленина со въезда в город с улицы Восточная до проспекта Комсомольский. Якобы это так необходимо для передвижения школьников, которые будут ходить в новую современную школу, которая будет сдана к осени этого года на месте бывшего стадиона "Cтроитель".
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1332
В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 15.02.25 - 16:55
#15
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Цитата:
denfostr:
При чем тут еще парковая?

При Рудном :lol:
Согласен, ситуация глупая вышла. На парковой не предусмотрели карманы на автобусных остановках. Потому что там хитрый подсчет транспортного потока, режима движения автобусов...короче все сходилось.
За то на 50 лет, от сандригайло до (как она там у нас называется топоркова, объездная??) сделали шесть полос. Нафига? На перспективу!!
В итоге парковая сейчас нагружена автобусами, тихоходной техникой нашей благоустроительной организации и кратно увеличившимся количеством личного транспорта. А на указанном участке улицы 50 лет "ветер свищщет". Как у них так получилось, то не ведомо никому.
Теперь оказывается с парковой нужно что-то делать. Потому что если начинать хоть сколько-нибудь серьезный ремонт улицы ленина транспортный поток нужно куда-то "сбрасывать". Наверное все помнят что творилось на парковой в прошлом году, когда закрывали всего лишь два перекрестка на ленина, да и то не полностью.

[Исправлено: Карачун, 15.02.2025 - 17:56]
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
323
В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 16.02.25 - 00:32
#16
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Оставьте рудный в пркое. Эти временщики акимчики поиграются бюджетом и смоются в дуьаи отдыхать,а тут останется пустыня.да,кстати можно расширить парковую в районе лоц где дворец турдахунова. Модно снести его 4хметровую кирпичную стену. Ведь это так необходимо для города... Только кто акимчику это позволит. Это же бог. Не вахно как он нащывается сейчас турлахунов или иванов) они совсем уже страх потеряли твари. То переименовать чешутся,то деревья вырубить грозятся....
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