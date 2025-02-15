Отправлено: - 22:21

ACROS:

И тем не менее: - всё равно надо делать "праздник" людям и на селе- как без этого, завтра скажут: "...вы что, даже горку детям не смогли сделать...."такая была

Цитата:Совершенно верно, вот только ПТБ должны соблюдаться и организация денежную компенсацию со страховой компанией, должны выплатить. Вот тогда будет хоть немного правовое государство.