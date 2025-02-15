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≡ В Казахстане озвучили дату вступления в силу новой налоговой реформы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51155
В Казахстане озвучили дату вступления в силу новой налоговой реформы
Отправлено: 15.02.25 - 13:18
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В Казахстане новая налоговая реформа вступит в силу с 1 января 2026 года. До этого времени бизнесу необходимо подготовиться к нововведениям. Об этом рассказал вице-премьер-министр национальной экономики Серик Жумангарин.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
275
Re: В Казахстане озвучили дату вступления в силу новой налоговой...
Отправлено: 15.02.25 - 13:18
#1
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Задолбали со своим НДС,не дают спокойно людям жить,любят считать чужие деньги в чужих карманах
Профайл
boss
§ boss
(Пользователи)
Регистрация:
15.04.19
Сообщений:
15
В Казахстане озвучили дату вступления в силу новой налоговой реформы
Отправлено: 15.02.25 - 18:36
#2
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6 месяцев нормально для подготовки. К закрытию, имею ввиду.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7597
Re: В Казахстане озвучили дату вступления в силу новой налоговой...
Отправлено: 15.02.25 - 22:01
#3
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Цитата:
boss:
6 месяцев нормально для подготовки.



Вроде писали так, вернее Жумангарин говорил: - до конца февраля - документы в Мажилис; в октябре окончательно согласуют и на подпись Президенту, а с 1 января в действии.
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