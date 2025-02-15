Re: Александр ОЛЕЙНИК: Благотворительный парадокс: кому люди...

Отправлено: - 20:06

Цитата:///кто-то видит в этом коррупционные или даже мошеннические действия,///



Я вижу, вернее стал ВИДЕТЬ: - я, до этого тоже СМУТНО подозревал, что мои деньги, вернее деньги крестьянского хозяйства, перечисленные в различные фонды( пожар, наводнение, ковид, юбилей города, фонд района и прочие) не СТОПРОЦЕНТНО попадали по назначению, а после этой махинаторши Перизат, связанную с правящей партии и правящим режимом власти - я вообще ПЕРЕСТАЛ перечислять( нахожу СТО и одну причину что бы под благовидным предлогом НЕ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ).

Лучше эти деньги я отдам СВОИМ внукам или же куплю своим аульным пацанам спортинвентарь.