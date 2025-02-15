Re: Рабочий погиб при демонтаже новогодней горки в Костанайской...

Отправлено: - 18:50

Пора уже акимат бить по взрослому, нет специалистов, нет инфраструктуры, нет надзорных органов, но есть привычка "пустить пыль в глаза народу" "устроить праздник", нет сил и средств организовать мероприятие, так и скажите, мы ничего не можем, не можем организовать процесс, у нас нет специальной техники, нет денег и.т.д, хватит гонять людей как вздумается, социализм давно кончился