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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Благотворительный парадокс: кому люди готовы помогать?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51155
Александр ОЛЕЙНИК: Благотворительный парадокс: кому люди готовы помогать?
Отправлено: 15.02.25 - 17:16
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Заметил такое явление: люди охотно жертвуют деньги на лечение больных собак и кошек, а сборы на лечение детей часто оказываются менее успешными. Почему? Попробуем разобраться.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1332
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Благотворительный парадокс: кому люди...
Отправлено: 15.02.25 - 17:16
#1
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Цитата:
Неужели у вас такое черствое сердце, что это может оставить равнодушным?

Да. Именно такое.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7421
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Благотворительный парадокс: кому люди...
Отправлено: 15.02.25 - 18:09
#2
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 При переводе с карты на карту имя получателя банки обычно не сообщают

Вот именно,не понятно куда ушли деньги. Я предпочитаю дело,чем говорильня. Лично у меня шесть хвостатых бродяг в курятнике живут, а скольким бедным людям помогал. Зная мое сердобольство,многие стали злоупотреблять,но в силу возраста такое уже не пойдет.
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