Re: Александр ОЛЕЙНИК: Благотворительный парадокс: кому люди...

Отправлено: - 18:09

При переводе с карты на карту имя получателя банки обычно не сообщают



Вот именно,не понятно куда ушли деньги. Я предпочитаю дело,чем говорильня. Лично у меня шесть хвостатых бродяг в курятнике живут, а скольким бедным людям помогал. Зная мое сердобольство,многие стали злоупотреблять,но в силу возраста такое уже не пойдет.