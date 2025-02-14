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≡ Склоняла педагогов к переходу - За что рекомендуют уволить руководителя отдела образования Костанайского района?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51153
Склоняла педагогов к переходу - За что рекомендуют уволить руководителя отдела образования Костанайского района?
Отправлено: 14.02.25 - 19:45
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Алия Турткараева пояснила, что разговор, о котором и была публикация в телеграм-канале, проходил между ней, заведующей методическим кабинетом и директором Жуковской основной школы. И речи о переходе из одного профсоюза в другой не было...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7593
Re: Склоняла педагогов к переходу - За что рекомендуют уволить...
Отправлено: 14.02.25 - 19:45
#1
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Лучший зав.райОНО области; бывший руководитель областного управления образования и её увольняют за что то нехорошее- на другом конце - тоже бывший зав.горОНО и уволенный то же за что то нехорошее, вроде.

Надо думать : - у них СТАРЫЕ счёты.

Профсоюзы тут НЕ ПРИ чём, или педагогам есть разница - в каком состоять и куда платить взносы ? Наверное, как руководитель профсоюза- Цымбалюк живёт за счёт членских профсоюзных взносов- тогда понятен мотив его жалобы.
А, ей какая разница где и в каком профсоюзе состоят её педагоги ??
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
417
Re: Склоняла педагогов к переходу - За что рекомендуют уволить...
Отправлено: 15.02.25 - 12:09
#2
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О ком вообще речь? Начиная с акима района и до специалиста не о чем разговаривать там, нет специалистов, не стоит публикации "работник" такого качества, в области начиная с заместителей акима и ниже также пустота
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