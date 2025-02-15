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≡ Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51152
Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 01:37
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Конфликт начался с вербальной перепалки, однако вскоре стороны начали проявлять агрессию, что привело к потасовке. Экипаж самолета принял решение немедленно сообщить о происшествии диспетчерам, после чего пилот запросил разрешение на экстренную посадку в ближайшем аэропорту.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1871
Re: Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 01:37
#1
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Самолет, выполнявший рейс Анталья — Астана, совершил вынужденную посадку в турецком городе Эрзурум из-за драки украинской пары с женщинами. Об этом сообщило турецкое издание Sözcü. По данным издания, в первые минуты полета между пассажирами началась ссора. Спор между украинской парой и казахстанскими женщинами перерос в драку, и буйных людей не смогли унять даже стюардессы. После этого пилот совершил вынужденную посадку. Полицейские прибыли на место инцидента после посадки самолета и задержали четверых человек. Украинская пара и их две оппонентки из Казахстана подали друг на друга жалобы. Пассажиры прошли медосмотр в городской больнице Эрзурума и исследовательской больнице университета Ататюрка. После инцидента самолет простоял в аэропорту Эрзурума около часа, а после эвакуации пассажиров снова взлетел и продолжил свой полет в Астану.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7420
Re: Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 10:33
#2
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иностранной парой перерос в физическое столкновение
Любопытно было бы узнать причину конфликта,одним глазом посмотреть на двух казашек отбивавшиеся от пары из незалежной,которая переросла в столкновение,а после так раскачала борт и полет стал невозможен,что пришлось экстренно садиться.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3970
Re: Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 10:39
#3
Комментарий удален модератором.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3970
Re: Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 11:08
#4
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Какие только не культурные люди не летают? :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1635
Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 11:15
#5
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Цитата:
Эл-починно:
не летают?

Друг,а зачем здесь вопросительный знак? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7593
Re: Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 11:46
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
ежду украинской парой и казахстанскими женщинами перерос в драку,


Наши выиграли или ничья ???

Цитата:
сайлау курманов:
на двух казашек отбивавшиеся от пары из незалежной,


Может наоборот: - наши напали и они отбивались???
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3970
Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 11:49
#7
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Цитата:
ACROS:
Может наоборот: - наши напали и они отбивались???

Сначала тоже были подозрения, но насколько я "беженцев" из незалежной знаю. Наглые, все им и всем обязаны, точно не казашки виноваты.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3697
Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 11:54
#8
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Бухло в крови после турецкого ол-инклюзива еще не выветрилось, плюс еще купили в дьютике и употребили. Вот и итог..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7593
Re: Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 11:58
#9
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Цитата:
Эл-починно:
Наглые, все им и всем обязаны, т



Вы же ( имею ввиду Европу и США) их и избаловали: - немеренно выделяли и деньги и оружие и продукты:- хорошо пришёл Трамп и поставив их РАКОМ сказал: - "...хлопцы, халява ЗАКОНЧИЛАСЬ- чем будете платить и РАСПЛАЧИВАТЬСЯ...", а вам европейцам, он сказал: "...где деньги, Зин, я один ваш косяк тянут не буду, давайте деньги в общак по 5%...."
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3970
Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 12:02
#10
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Цитата:
ACROS:
Вы же ( имею ввиду Европу и США) их и избаловали

Не не, я тут не причём. При мне они бы давно лес валили и руду добывали. Но меня никто же не слушает! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3970
Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 12:06
#11
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Цитата:
ACROS:
.где деньги, Зин, я один ваш косяк тянут не буду,

Вот тут не надо путать, это их (Сшанцев) косяк, кто печеньки раздавал на Майдане? Кто им НАТО обещал, точно не Европа. 8-) Вот пусть теперь и расхлябывают. :lol:
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