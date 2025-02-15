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Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51152
Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 01:37
Конфликт начался с вербальной перепалки, однако вскоре стороны начали проявлять агрессию, что привело к потасовке. Экипаж самолета принял решение немедленно сообщить о происшествии диспетчерам, после чего пилот запросил разрешение на экстренную посадку в ближайшем аэропорту.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1871
Re: Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 01:37
Самолет, выполнявший рейс Анталья — Астана, совершил вынужденную посадку в турецком городе Эрзурум из-за драки украинской пары с женщинами. Об этом сообщило турецкое издание Sözcü. По данным издания, в первые минуты полета между пассажирами началась ссора. Спор между украинской парой и казахстанскими женщинами перерос в драку, и буйных людей не смогли унять даже стюардессы. После этого пилот совершил вынужденную посадку. Полицейские прибыли на место инцидента после посадки самолета и задержали четверых человек. Украинская пара и их две оппонентки из Казахстана подали друг на друга жалобы. Пассажиры прошли медосмотр в городской больнице Эрзурума и исследовательской больнице университета Ататюрка. После инцидента самолет простоял в аэропорту Эрзурума около часа, а после эвакуации пассажиров снова взлетел и продолжил свой полет в Астану.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7420
Re: Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 10:33
иностранной парой перерос в физическое столкновение
Любопытно было бы узнать причину конфликта,одним глазом посмотреть на двух казашек отбивавшиеся от пары из незалежной,которая переросла в столкновение,а после так раскачала борт и полет стал невозможен,что пришлось экстренно садиться.
Любопытно было бы узнать причину конфликта,одним глазом посмотреть на двух казашек отбивавшиеся от пары из незалежной,которая переросла в столкновение,а после так раскачала борт и полет стал невозможен,что пришлось экстренно садиться.
Re: Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 10:39
Комментарий удален модератором.
Re: Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 11:08
Какие только не культурные люди не летают?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1635
Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 11:15
Цитата:
Друг,а зачем здесь вопросительный знак?
Эл-починно:
не летают?
не летают?
Друг,а зачем здесь вопросительный знак?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7593
Re: Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 11:46
Цитата:
Наши выиграли или ничья ???
Цитата:
Может наоборот: - наши напали и они отбивались???
родом из Шанхая2022:
ежду украинской парой и казахстанскими женщинами перерос в драку,
ежду украинской парой и казахстанскими женщинами перерос в драку,
Наши выиграли или ничья ???
Цитата:
сайлау курманов:
на двух казашек отбивавшиеся от пары из незалежной,
на двух казашек отбивавшиеся от пары из незалежной,
Может наоборот: - наши напали и они отбивались???
Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 11:49
Цитата:
Сначала тоже были подозрения, но насколько я "беженцев" из незалежной знаю. Наглые, все им и всем обязаны, точно не казашки виноваты.
ACROS:
Может наоборот: - наши напали и они отбивались???
Может наоборот: - наши напали и они отбивались???
Сначала тоже были подозрения, но насколько я "беженцев" из незалежной знаю. Наглые, все им и всем обязаны, точно не казашки виноваты.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3697
Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 11:54
Бухло в крови после турецкого ол-инклюзива еще не выветрилось, плюс еще купили в дьютике и употребили. Вот и итог..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7593
Re: Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 11:58
Цитата:
Вы же ( имею ввиду Европу и США) их и избаловали: - немеренно выделяли и деньги и оружие и продукты:- хорошо пришёл Трамп и поставив их РАКОМ сказал: - "...хлопцы, халява ЗАКОНЧИЛАСЬ- чем будете платить и РАСПЛАЧИВАТЬСЯ...", а вам европейцам, он сказал: "...где деньги, Зин, я один ваш косяк тянут не буду, давайте деньги в общак по 5%...."
Эл-починно:
Наглые, все им и всем обязаны, т
Наглые, все им и всем обязаны, т
Вы же ( имею ввиду Европу и США) их и избаловали: - немеренно выделяли и деньги и оружие и продукты:- хорошо пришёл Трамп и поставив их РАКОМ сказал: - "...хлопцы, халява ЗАКОНЧИЛАСЬ- чем будете платить и РАСПЛАЧИВАТЬСЯ...", а вам европейцам, он сказал: "...где деньги, Зин, я один ваш косяк тянут не буду, давайте деньги в общак по 5%...."
Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 12:02
Цитата:
Не не, я тут не причём. При мне они бы давно лес валили и руду добывали. Но меня никто же не слушает!
ACROS:
Вы же ( имею ввиду Европу и США) их и избаловали
Вы же ( имею ввиду Европу и США) их и избаловали
Не не, я тут не причём. При мне они бы давно лес валили и руду добывали. Но меня никто же не слушает!
Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 12:06
Цитата:
Вот тут не надо путать, это их (Сшанцев) косяк, кто печеньки раздавал на Майдане? Кто им НАТО обещал, точно не Европа. Вот пусть теперь и расхлябывают.
ACROS:
.где деньги, Зин, я один ваш косяк тянут не буду,
.где деньги, Зин, я один ваш косяк тянут не буду,
Вот тут не надо путать, это их (Сшанцев) косяк, кто печеньки раздавал на Майдане? Кто им НАТО обещал, точно не Европа. Вот пусть теперь и расхлябывают.
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