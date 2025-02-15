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Мигрант налево, мигрант направо... - Как предприниматели предлагают решать проблему с кадрами в селе
Мигрант налево, мигрант направо... - Как предприниматели предлагают решать проблему с кадрами в селе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51152
Мигрант налево, мигрант направо... - Как предприниматели предлагают решать проблему с кадрами в селе
Отправлено: 15.02.25 - 09:45
Год рабочих профессий аграрии начали с признания ситуации с нехваткой квалифицированных механизаторских кадров в селах катастрофической. В связи с чем просили содействия мажилисмена в упрощении механизма привлечения в хозяйства иностранной рабочей силы. Новость разлетелась по информационным порталам с аншлагом: «Гастарбайтеры будут сеять и убирать в Костанайской области». Типа дожили.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1635
Re: Мигрант налево, мигрант направо... - Как предприниматели...
Отправлено: 15.02.25 - 09:45
Все колхозники переехали в мкр Аэропорт взяли в кредиты Кобальты и таксуют! Вы зачем их сюда переманиваете? Для чего? Я понимаю стройка гос программы это всё откаты и т.д. Но что мы есть будем?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7420
Re: Мигрант налево, мигрант направо... - Как предприниматели...
Отправлено: 15.02.25 - 10:23
главная проблема оттока молодежи из села, а следовательно, и кадров, - исчезновение личных подсобных хозяйств
Уничтожение СХ на совести реформатора Назарбаева, с его подачи растащили по кусочкам и присвоили все что можно. Взамен ничего не предложил. Одна трескотня. Всеми хваленное образцовое хозяйство Родина оказывается имеет покровителей из небожителей который регулярно спонсирует из госбюджета.
Уничтожение СХ на совести реформатора Назарбаева, с его подачи растащили по кусочкам и присвоили все что можно. Взамен ничего не предложил. Одна трескотня. Всеми хваленное образцовое хозяйство Родина оказывается имеет покровителей из небожителей который регулярно спонсирует из госбюджета.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3970
Мигрант налево, мигрант направо... - Как предприниматели предлагают решать проблему с кадрами в селе
Отправлено: 15.02.25 - 10:35
Странно, что теперь возмущающиеся есть! Лет 7-8-м назад, когда одноимённый пользователь "простыня" тут вполне оправдывал действия правительства (вахтовым способом село содержать) и находил поддержку сообщества, хотя и не от всех пользователей. Но большинству было почему то пофиг. А тут всполошились
Поздно , как говорится - поезд ушёл.
Тут я со всем уважением благодарен таким хозяйственникам как Акрос, благодаря таким людям и село ещё существует и продукция есть.
[Исправлено: Эл-починно, 15.02.2025 - 11:36]
Поздно , как говорится - поезд ушёл.
Тут я со всем уважением благодарен таким хозяйственникам как Акрос, благодаря таким людям и село ещё существует и продукция есть.
[Исправлено: Эл-починно, 15.02.2025 - 11:36]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3697
Re: Мигрант налево, мигрант направо... - Как предприниматели...
Отправлено: 15.02.25 - 10:44
Неубитые, приличные дороги, доступная медицина, образование - (школы с нормальными учителями), водопровод и канализация, газ, нормальная связь и интернет. Плюс дешевые корма и земли под пастбища и для ведения подсобного хозяйства. Это всё государство должно обеспечить в селе. Тогда и отток населения из сёл будет минимальным.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7593
Re: Мигрант налево, мигрант направо... - Как предприниматели...
Отправлено: 15.02.25 - 11:41
Цитата:
Когда аким ( кроме областного об этом практически НИКТО не спрашивает) говорит: - а, что ты сделал для того что бы село жило, у меня встречный вопрос -"... вы это и всем городским предпринимателям говорите ...??".
Всю инфраструктуру ДОЛЖНО делать государство ( налоги мы зачем платим?)- есть у фермера возможность строить дома и прочие соц.обьекты- да ради Бога , пусть строит, но в КАТЕГОРИЧЕСКОМ тоне требовать ИСПРАВИТЬ то что НАТВОРИЛО государство за ТРИДЦАТЬ лет правления бывшего Елбасы - наверное, это немножко НЕПРАВИЛЬНО и выглядить как: - перекладыванием с больной головы на здоровую.
Главное от фермера: - условия труда, как можно поновее техника, выдача нелимитированных кормов ( это САМОЕ СОБОЙ - подразумевающее) и конечно, в первую очередь и самое ГЛАВНОЕ: - ЗАРПЛАТА и не надо тут жадничать и надо запомнить одно: - механизатор и его семья КУШАТЬ и не только кушать, но и ОДЕВАТЬСЯ, ЛЕЧИТЬСЯ, ОТДЫХАТЬ - хотят КАЖДЫЙ день и ЗИМОЙ и ЛЕТОМ и НЕ ХУЖЕ городских - значит надо платить ему даже зимой, когда он просто ЛЕЖИТ на диване.
Мои коллеги выступающие тут лукавят - нас не очень то и много по области, и о каждом мы понаслышаны и тем более - кто и как поступает с рабочими.
Принцип МАТЕРИАЛЬНОЙ заинтересованности: - это самое ГЛАВНОЕ.
Остальное от лукавого.
юля елиссева:
Это всё государство должно обеспечить в селе.
Это всё государство должно обеспечить в селе.
Когда аким ( кроме областного об этом практически НИКТО не спрашивает) говорит: - а, что ты сделал для того что бы село жило, у меня встречный вопрос -"... вы это и всем городским предпринимателям говорите ...??".
Всю инфраструктуру ДОЛЖНО делать государство ( налоги мы зачем платим?)- есть у фермера возможность строить дома и прочие соц.обьекты- да ради Бога , пусть строит, но в КАТЕГОРИЧЕСКОМ тоне требовать ИСПРАВИТЬ то что НАТВОРИЛО государство за ТРИДЦАТЬ лет правления бывшего Елбасы - наверное, это немножко НЕПРАВИЛЬНО и выглядить как: - перекладыванием с больной головы на здоровую.
Главное от фермера: - условия труда, как можно поновее техника, выдача нелимитированных кормов ( это САМОЕ СОБОЙ - подразумевающее) и конечно, в первую очередь и самое ГЛАВНОЕ: - ЗАРПЛАТА и не надо тут жадничать и надо запомнить одно: - механизатор и его семья КУШАТЬ и не только кушать, но и ОДЕВАТЬСЯ, ЛЕЧИТЬСЯ, ОТДЫХАТЬ - хотят КАЖДЫЙ день и ЗИМОЙ и ЛЕТОМ и НЕ ХУЖЕ городских - значит надо платить ему даже зимой, когда он просто ЛЕЖИТ на диване.
Мои коллеги выступающие тут лукавят - нас не очень то и много по области, и о каждом мы понаслышаны и тем более - кто и как поступает с рабочими.
Принцип МАТЕРИАЛЬНОЙ заинтересованности: - это самое ГЛАВНОЕ.
Остальное от лукавого.
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