Отправлено: - 11:41

юля елиссева:

Это всё государство должно обеспечить в селе.

Цитата:Когда аким ( кроме областного об этом практически НИКТО не спрашивает) говорит: - а, что ты сделал для того что бы село жило, у меня встречный вопрос -"... вы это и всем городским предпринимателям говорите ...??".Всю инфраструктуру ДОЛЖНО делать государство ( налоги мы зачем платим?)- есть у фермера возможность строить дома и прочие соц.обьекты- да ради Бога , пусть строит, но в КАТЕГОРИЧЕСКОМ тоне требовать ИСПРАВИТЬ то что НАТВОРИЛО государство за ТРИДЦАТЬ лет правления бывшего Елбасы - наверное, это немножко НЕПРАВИЛЬНО и выглядить как: - перекладыванием с больной головы на здоровую.Главное от фермера: - условия труда, как можно поновее техника, выдача нелимитированных кормов ( это САМОЕ СОБОЙ - подразумевающее) и конечно, в первую очередь и самое ГЛАВНОЕ: - ЗАРПЛАТА и не надо тут жадничать и надо запомнить одно: - механизатор и его семья КУШАТЬ и не только кушать, но и ОДЕВАТЬСЯ, ЛЕЧИТЬСЯ, ОТДЫХАТЬ - хотят КАЖДЫЙ день и ЗИМОЙ и ЛЕТОМ и НЕ ХУЖЕ городских - значит надо платить ему даже зимой, когда он просто ЛЕЖИТ на диване.Мои коллеги выступающие тут лукавят - нас не очень то и много по области, и о каждом мы понаслышаны и тем более - кто и как поступает с рабочими.Принцип МАТЕРИАЛЬНОЙ заинтересованности: - это самое ГЛАВНОЕ.Остальное от лукавого.