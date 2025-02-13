Отправлено: - 01:54

abaika95:

ов речь зашла как тут не вспомнить факт кражи унитазов в украине российскими солдатами?

Цитата:......как то видос смотрел там солдаты пихали в танк писюар и биде,а командир танкистов отдаёт приказ всё это доставить в Челябинск по такому то адресу тому то называет имя фамилию....не у тебя Абайка квартира в славном городе Челябинске? вот что эти изверги .....