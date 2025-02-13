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≡ Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя акима Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51151
Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя акима Костанайской области?
Отправлено: 13.02.25 - 16:35
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В конце ноября 2024 года в редакцию "НГ" прислали письмо. Автор довольно пафосно рассказывал о том, что в кабинете некой чиновницы проведен нескромный ремонт, причем с нарушением строительных норм. Мы решили проверить, соответствует ли это действительности.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17628
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 14.02.25 - 11:37
#15
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Цитата:
ОГПУ:
Откуда у сельских жителей, (бывших) такая тяга к унитазам?

ты настолько погружен в знания ее биографии?
в персональной справке написано что она с житикары
житикара это город так то
причем тут село? или ты проецируешь воровство унитазов российской армии в Украине как признак колхозника (менталитет такой)?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26679
Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя акима Костанайской области?
Отправлено: 14.02.25 - 11:41
#16
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Цитата:
abaika95:
или ты проецируешь воровство унитазов российской армии в Украине как признак колхозника

Уже и сюда это притащил)) настроение испортил чтением мировых новостей? :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17628
Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя акима Костанайской области?
Отправлено: 14.02.25 - 12:08
#17
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Цитата:
maxsaf:
Уже и сюда это притащил)

ну если за унитазы и колхозников речь зашла как тут не вспомнить факт кражи унитазов в украине российскими солдатами?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1871
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 15.02.25 - 01:54
#18
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Цитата:
abaika95:
ов речь зашла как тут не вспомнить факт кражи унитазов в украине российскими солдатами?


......как то видос смотрел там солдаты пихали в танк писюар и биде,а командир танкистов отдаёт приказ всё это доставить в Челябинск по такому то адресу тому то называет имя фамилию....не у тебя Абайка квартира в славном городе Челябинске? вот что эти изверги .....
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