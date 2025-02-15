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Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
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