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≡ Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51151
Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 01:37
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Конфликт начался с вербальной перепалки, однако вскоре стороны начали проявлять агрессию, что привело к потасовке. Экипаж самолета принял решение немедленно сообщить о происшествии диспетчерам, после чего пилот запросил разрешение на экстренную посадку в ближайшем аэропорту.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1871
Re: Рейс Анталья - Астана пришлось прервать из-за драки
Отправлено: 15.02.25 - 01:37
#1
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Самолет, выполнявший рейс Анталья — Астана, совершил вынужденную посадку в турецком городе Эрзурум из-за драки украинской пары с женщинами. Об этом сообщило турецкое издание Sözcü. По данным издания, в первые минуты полета между пассажирами началась ссора. Спор между украинской парой и казахстанскими женщинами перерос в драку, и буйных людей не смогли унять даже стюардессы. После этого пилот совершил вынужденную посадку. Полицейские прибыли на место инцидента после посадки самолета и задержали четверых человек. Украинская пара и их две оппонентки из Казахстана подали друг на друга жалобы. Пассажиры прошли медосмотр в городской больнице Эрзурума и исследовательской больнице университета Ататюрка. После инцидента самолет простоял в аэропорту Эрзурума около часа, а после эвакуации пассажиров снова взлетел и продолжил свой полет в Астану.
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