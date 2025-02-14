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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:17
#2716
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Цитата:
Карачун:
Новый шериф в городе"? Сдается погорячились американцы с выбором...

Американцев никто и не спрашивал
Им навязали Трампа
Или вы думаете это нечайно так получалось типа с гендерной политикой и навязыванием геев во все сферы жизни от которой сейчас отказываются как по щелчку пальца?

Это же искусственное раздражение людей было
Чтобы в итоге привести к власти дурочка-полуфашиста.
Трамп олигарх плоть от плоти американской плутократической элиты
А у элиты нет цели
Есть только путь достижения бабла всеми способами
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26679
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:17
#2717
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Цитата:
abaika95:
Вообще плевать Они твои соседи))

Украина тоже так считала, а теперь ресурсы свои готовит к экспроприации :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3962
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:19
#2718
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Цитата:
Skeptic:

Это же очевидно, что они преднамеренно заблуждаются. :lol:
Им так нравится. 8-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2112
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:24
#2719
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Цитата:
Эл-починно:
Им так нравится

Тем хуже для них...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:27
#2720
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Цитата:
maxsaf:
Украина тоже так считала, а теперь ресурсы свои готовит к экспроприации

А ты что готовишь?)
Цитата:
Эл-починно:
Это же очевидно, что они преднамеренно заблуждаются. Им так нравится

С германии когда в Россию переедешь? У целая страна с правительством заблуждается получается?))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3962
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:28
#2721
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Цитата:
abaika95:
Им навязали Трампа

Вот от сюда подробнее, кто и как навязал американцам (точнее США сшвцам) Трампа?
Не нужно так на самую демократическую страну в мире, наговаривать! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3962
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:29
#2722
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Цитата:
abaika95:
С германии когда в Россию переедешь?

Как на пенсию пойду, так и переду. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26679
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:31
#2723
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Цитата:
abaika95:
А ты что готовишь?)

Свободное место, куда канадские ресурсы складывать. Они оказались не нужны штатам. Теперь у них Украина поставщик ресурсов :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2112
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:44
#2724
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1330
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 22:13
#2725
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Цитата:
abaika95:
Или вы думаете это нечайно так получалось

я думаю что земля не была создана за 6 дней бородатым мужиком с весьма странным набором желаний, вполне подходящими под описание психических расстройств.
понятно что аллюзия не понятна потому скажу прямо - я не являюсь адептом теорий заговора, а уж тем более столь протяженных во времени.
Цитата:
abaika95:
Трамп олигарх плоть от плоти американской плутократической элиты

да пес с ним в частости и всеми ними в общем. нафига незнакомым людям хамить? они же наверное и огорчиться могут.
P.S. если предыдущий был просто - недалекий, то нынешний же мало того что такой же недалекий так ещё и рьяный. что как известно являет собой страшное сочетание.

[Исправлено: Карачун, 14.02.2025 - 23:17]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7085
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 23:04
#2726
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Цитата:
Эл-починно:
сами себе рисуете и нарисовали.

Чего такого я себе нарисовал? Ничего! Есть факты и всё, вооруженная агрессия одного государства против другого! Всё остальное это попытки оправдать либо ту либо другую сторону! Подобным я не занимался и не занимаюсь! Я ничего не оправдывал, ничьих действий и если мне не нравится, когда люди убивают друг друга, я не пытаюсь свалить всю вину на мифическую Нату или сшанцев! Хотел Путин войны, он её и создал, всё остальное второстепенно
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7085
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 23:19
#2727
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Skeptic:

Шабаш в полном разгаре? Как однако с полуслова друг друга понимаете! Верной дорогой идёте товарищи!
Плевать на кровь и стоны, главное Путин Россию с колен поднял!
Вот только вопрос, стояла ли Россия на коленях до Путина? По моему разумению нет и жили нормально, развивались, пока милитаристская мечта в голову не ударила! Как же, столько оружия,а попробовать не на ком! Вот и понеслось, Грузия, Сирия, потом Украина! В солдатиков кто то не наигрался!

[Исправлено: saba, 15.02.2025 - 00:20]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3962
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 23:39
#2728
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Цитата:
saba:
Чего такого я себе нарисовал?

Ну вот когда картинка рухнет, время пришло значит. Нужно подождать. ;-) Цитата:
saba:
Шабаш в полном разгаре?

У тю, вам реалии как шабаш? Когда 111-ый тут юродует, с ватным болотом. И насмехается над смертями , это нормально вами воспринимается? однако!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3962
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 23:44
#2729
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Кругом двойные стандарты! Тут я так вижу и так понимаю, там - не мне это не нравится, это не моё! Проснитесь уже. Никому не интересно как и что вы там видите, всё есть, так как оно есть! 8-)
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