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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:17
Цитата:
Американцев никто и не спрашивал
Им навязали Трампа
Или вы думаете это нечайно так получалось типа с гендерной политикой и навязыванием геев во все сферы жизни от которой сейчас отказываются как по щелчку пальца?
Это же искусственное раздражение людей было
Чтобы в итоге привести к власти дурочка-полуфашиста.
Трамп олигарх плоть от плоти американской плутократической элиты
А у элиты нет цели
Есть только путь достижения бабла всеми способами
Карачун:
Новый шериф в городе"? Сдается погорячились американцы с выбором...
Новый шериф в городе"? Сдается погорячились американцы с выбором...
Американцев никто и не спрашивал
Им навязали Трампа
Или вы думаете это нечайно так получалось типа с гендерной политикой и навязыванием геев во все сферы жизни от которой сейчас отказываются как по щелчку пальца?
Это же искусственное раздражение людей было
Чтобы в итоге привести к власти дурочка-полуфашиста.
Трамп олигарх плоть от плоти американской плутократической элиты
А у элиты нет цели
Есть только путь достижения бабла всеми способами
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:17
Цитата:
Украина тоже так считала, а теперь ресурсы свои готовит к экспроприации
abaika95:
Вообще плевать Они твои соседи))
Вообще плевать Они твои соседи))
Украина тоже так считала, а теперь ресурсы свои готовит к экспроприации
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:19
Цитата:
Это же очевидно, что они преднамеренно заблуждаются.
Им так нравится.
Skeptic:
Это же очевидно, что они преднамеренно заблуждаются.
Им так нравится.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:24
Цитата:
Тем хуже для них...
Эл-починно:
Им так нравится
Им так нравится
Тем хуже для них...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:27
Цитата:
А ты что готовишь?)
Цитата:
С германии когда в Россию переедешь? У целая страна с правительством заблуждается получается?))
maxsaf:
Украина тоже так считала, а теперь ресурсы свои готовит к экспроприации
Украина тоже так считала, а теперь ресурсы свои готовит к экспроприации
А ты что готовишь?)
Цитата:
Эл-починно:
Это же очевидно, что они преднамеренно заблуждаются. Им так нравится
Это же очевидно, что они преднамеренно заблуждаются. Им так нравится
С германии когда в Россию переедешь? У целая страна с правительством заблуждается получается?))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:28
Цитата:
Вот от сюда подробнее, кто и как навязал американцам (точнее США сшвцам) Трампа?
Не нужно так на самую демократическую страну в мире, наговаривать!
abaika95:
Им навязали Трампа
Им навязали Трампа
Вот от сюда подробнее, кто и как навязал американцам (точнее США сшвцам) Трампа?
Не нужно так на самую демократическую страну в мире, наговаривать!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:29
Цитата:
Как на пенсию пойду, так и переду.
abaika95:
С германии когда в Россию переедешь?
С германии когда в Россию переедешь?
Как на пенсию пойду, так и переду.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:31
Цитата:
Свободное место, куда канадские ресурсы складывать. Они оказались не нужны штатам. Теперь у них Украина поставщик ресурсов
abaika95:
А ты что готовишь?)
А ты что готовишь?)
Свободное место, куда канадские ресурсы складывать. Они оказались не нужны штатам. Теперь у них Украина поставщик ресурсов
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:44
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1330
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 22:13
Цитата:
я думаю что земля не была создана за 6 дней бородатым мужиком с весьма странным набором желаний, вполне подходящими под описание психических расстройств.
понятно что аллюзия не понятна потому скажу прямо - я не являюсь адептом теорий заговора, а уж тем более столь протяженных во времени.
Цитата:
да пес с ним в частости и всеми ними в общем. нафига незнакомым людям хамить? они же наверное и огорчиться могут.
P.S. если предыдущий был просто - недалекий, то нынешний же мало того что такой же недалекий так ещё и рьяный. что как известно являет собой страшное сочетание.
[Исправлено: Карачун, 14.02.2025 - 23:17]
abaika95:
Или вы думаете это нечайно так получалось
Или вы думаете это нечайно так получалось
я думаю что земля не была создана за 6 дней бородатым мужиком с весьма странным набором желаний, вполне подходящими под описание психических расстройств.
понятно что аллюзия не понятна потому скажу прямо - я не являюсь адептом теорий заговора, а уж тем более столь протяженных во времени.
Цитата:
abaika95:
Трамп олигарх плоть от плоти американской плутократической элиты
Трамп олигарх плоть от плоти американской плутократической элиты
да пес с ним в частости и всеми ними в общем. нафига незнакомым людям хамить? они же наверное и огорчиться могут.
P.S. если предыдущий был просто - недалекий, то нынешний же мало того что такой же недалекий так ещё и рьяный. что как известно являет собой страшное сочетание.
[Исправлено: Карачун, 14.02.2025 - 23:17]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7085
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 23:04
Цитата:
Чего такого я себе нарисовал? Ничего! Есть факты и всё, вооруженная агрессия одного государства против другого! Всё остальное это попытки оправдать либо ту либо другую сторону! Подобным я не занимался и не занимаюсь! Я ничего не оправдывал, ничьих действий и если мне не нравится, когда люди убивают друг друга, я не пытаюсь свалить всю вину на мифическую Нату или сшанцев! Хотел Путин войны, он её и создал, всё остальное второстепенно
Эл-починно:
сами себе рисуете и нарисовали.
сами себе рисуете и нарисовали.
Чего такого я себе нарисовал? Ничего! Есть факты и всё, вооруженная агрессия одного государства против другого! Всё остальное это попытки оправдать либо ту либо другую сторону! Подобным я не занимался и не занимаюсь! Я ничего не оправдывал, ничьих действий и если мне не нравится, когда люди убивают друг друга, я не пытаюсь свалить всю вину на мифическую Нату или сшанцев! Хотел Путин войны, он её и создал, всё остальное второстепенно
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7085
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 23:19
Цитата:
Цитата:
Шабаш в полном разгаре? Как однако с полуслова друг друга понимаете! Верной дорогой идёте товарищи!
Плевать на кровь и стоны, главное Путин Россию с колен поднял!
Вот только вопрос, стояла ли Россия на коленях до Путина? По моему разумению нет и жили нормально, развивались, пока милитаристская мечта в голову не ударила! Как же, столько оружия,а попробовать не на ком! Вот и понеслось, Грузия, Сирия, потом Украина! В солдатиков кто то не наигрался!
[Исправлено: saba, 15.02.2025 - 00:20]
Эл-починно:
Цитата:
Skeptic:
Шабаш в полном разгаре? Как однако с полуслова друг друга понимаете! Верной дорогой идёте товарищи!
Плевать на кровь и стоны, главное Путин Россию с колен поднял!
Вот только вопрос, стояла ли Россия на коленях до Путина? По моему разумению нет и жили нормально, развивались, пока милитаристская мечта в голову не ударила! Как же, столько оружия,а попробовать не на ком! Вот и понеслось, Грузия, Сирия, потом Украина! В солдатиков кто то не наигрался!
[Исправлено: saba, 15.02.2025 - 00:20]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 23:39
Цитата:
Ну вот когда картинка рухнет, время пришло значит. Нужно подождать. Цитата:
У тю, вам реалии как шабаш? Когда 111-ый тут юродует, с ватным болотом. И насмехается над смертями , это нормально вами воспринимается? однако!
saba:
Чего такого я себе нарисовал?
Чего такого я себе нарисовал?
Ну вот когда картинка рухнет, время пришло значит. Нужно подождать. Цитата:
saba:
Шабаш в полном разгаре?
Шабаш в полном разгаре?
У тю, вам реалии как шабаш? Когда 111-ый тут юродует, с ватным болотом. И насмехается над смертями , это нормально вами воспринимается? однако!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 23:44
Кругом двойные стандарты! Тут я так вижу и так понимаю, там - не мне это не нравится, это не моё! Проснитесь уже. Никому не интересно как и что вы там видите, всё есть, так как оно есть!
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