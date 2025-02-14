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≡  В Казахстане не отменят пенсионные взносы работодателей. Они вырастут вдвое
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51151
В Казахстане не отменят пенсионные взносы работодателей. Они вырастут вдвое
Отправлено: 14.02.25 - 19:31
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Недавно правительство Казахстана планировало упразднить социальный налог и ОПВР в связи с повышением ставки НДС. Однако при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16 процентов социальные отчисления предлагается оставить без изменения.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7589
Re: В Казахстане не отменят пенсионные взносы работодателей....
Отправлено: 14.02.25 - 19:31
#1
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Цитата:///Они вырастут вдвое///

И где они вырастут "ВДВОЕ" ???

Как было 2,5 % так и есть и есть планомерный рост до 2028 года до 5 %.
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raem
§ raem
(Пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
29
Re: В Казахстане не отменят пенсионные взносы работодателей....
Отправлено: 14.02.25 - 22:54
#2
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латать та ,не чем!?
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