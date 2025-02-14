Re: "По 500 млн выделено" - Деньги на жилищные займы...

Отправлено: - 20:24

Цитата:///"А что ты сделал конкретно,//



Как красноармеец из плаката.



Интересно: - задавали ли точно такой же вопрос руководителям ССГПО или Сарыаркаавтопром или Камлит ???



Они уж ТОЧНО наверняка знают всех выпускников городских школ пофамильно и в лицо и точно знают кто из них куда поступит.