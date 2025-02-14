Отправлено: - 21:27

maxsaf:

Украина тоже так считала, а теперь ресурсы свои готовит к экспроприации

Эл-починно:

Это же очевидно, что они преднамеренно заблуждаются. Им так нравится

Цитата:А ты что готовишь?)Цитата:С германии когда в Россию переедешь? У целая страна с правительством заблуждается получается?))