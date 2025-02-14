Отправлено: - 21:12

maxsaf:

Я имел право казахам не подчиниться и не переводить СВОИ ценники на казахский?

maxsaf:

Тоже считаешь, что Украине нельзя в ЯО?

maxsaf:

Ну теперь ещё как минимум 4 года можешь получать эстетическое удовольствие от созерцания происходящего

Цитата:Тебя кто-то держал или силой захватывал ради ценников?))Выпнули и забыли)А Россия все не может забыть злых украинцев и хочет обратно вернуть Цитата:Тоже считаю венса и Трампа мелящих чепуху))Цитата:Вообще плеватьОни твои соседи))Нам своих дол****Ов хватает по соседству))