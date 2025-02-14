НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 181 из 182«1...179180181182»
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7083
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 18:30
#2701
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
и не нападал. ЛНР и ДНР объявили

Надо бы географию подучить! Буча Киевская область, Херсон областной центр и т.д.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7083
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 18:36
#2702
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Какое страшное разочарование и жестокий слом их картинки мира ожидает их в недалёком будущем...

Ну Ка нарисуйте страшную картину! А Вит всё говорил Россия -щедрая душа! А Скептик пугает российским апокалипсисом, прямо не знаешь кому верить! То ли по Виту ждать умиротворения, то ли по Скептику страшной картины будущего?!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26679
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 18:58
#2703
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну не хотят они чеченцам-кадыровцам подчинятся и таджиков заселять в города имеют право или нет?

Я имел право казахам не подчиниться и не переводить СВОИ ценники на казахский? 8-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26679
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 19:05
#2704
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Надо бы географию подучить! Буча Киевская область, Херсон областной центр и т.д.

Ну теперь надо вернуть лишние земли, которые не входили в изначальный план, в обмен на Курск.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3960
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 19:07
#2705
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Ну Ка нарисуйте страшную картину!

Иногда создаётся впечатление, что вы намеренно не желаете понимать прочитанного.
Так вести диалог просто не возможно.
Речь про картинку в вашем с абайкой сознании. То что вы сами себе рисуете и нарисовали. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26679
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 19:07
#2706
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а ты у венса спроси)) тот тоже чепуху лепит)

Тоже считаешь, что Украине нельзя в ЯО? Зеленский эту же чепуху постоянно мелет ))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26679
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 19:09
#2707
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
американская политика при трампе это цирк клоунов))) если до этого только байден был старым маразматиком то теперь там все такие как будто)) один гренландию захватить собрался другой ядерным оружием разбрасывается)

Ну теперь ещё как минимум 4 года можешь получать эстетическое удовольствие от созерцания происходящего ))
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1329
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 19:34
#2708
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS: просто надо ЗАСТАВИТЬ людей придерживаться элементарного порядка.
А вот saba не хочет порядка, он хочет бардака. И как быть? Чьи желания из вас "главнее"? :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1329
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 20:25
#2709
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Новый шериф в городе"? Сдается погорячились американцы с выбором...
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2112
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 20:46
#2710
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
вы намеренно не желаете понимать прочитанного

:-) И всё-таки хочется надеяться, что они искренне заблуждаются...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26679
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:08
#2711
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
И всё-таки хочется надеяться, что они искренне заблуждаются..

Что написано в методичках, то сюда и вещают :lol:

[Исправлено: maxsaf, 14.02.2025 - 22:09]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:12
#2712
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я имел право казахам не подчиниться и не переводить СВОИ ценники на казахский?

Тебя кто-то держал или силой захватывал ради ценников?))
Выпнули и забыли)
А Россия все не может забыть злых украинцев и хочет обратно вернуть Цитата:
maxsaf:
Тоже считаешь, что Украине нельзя в ЯО?

Тоже считаю венса и Трампа мелящих чепуху))
Цитата:
maxsaf:
Ну теперь ещё как минимум 4 года можешь получать эстетическое удовольствие от созерцания происходящего

Вообще плевать
Они твои соседи))
Нам своих дол****Ов хватает по соседству))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:14
#2713
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
И всё-таки хочется надеяться, что они искренне заблуждаются...

Сектанты всегда считают всех остальных заблудшими
Одни Библию не так читают
Другие путина не так поняли))
А дураки в итоге всеровно сектанты
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26679
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:15
#2714
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тебя кто-то держал или силой захватывал ради ценников?)) Выпнули и забыли) А Россия все не может забыть злых украинцев и хочет обратно вернуть

Это Украина все никак не может отпустить Донбасс, который не хочет у себя ценники переводить на украинский :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26679
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:16
#2715
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тоже считаю венса и Трампа мелящих чепуху))

Зеленского добавь в этот список, он тоже об этом говорит 8-)
Профайл
Страница 181 из 182«1...179180181182»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS