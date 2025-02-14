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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7083
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 18:30
Цитата:
Надо бы географию подучить! Буча Киевская область, Херсон областной центр и т.д.
maxsaf:
и не нападал. ЛНР и ДНР объявили
и не нападал. ЛНР и ДНР объявили
Надо бы географию подучить! Буча Киевская область, Херсон областной центр и т.д.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7083
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 18:36
Цитата:
Ну Ка нарисуйте страшную картину! А Вит всё говорил Россия -щедрая душа! А Скептик пугает российским апокалипсисом, прямо не знаешь кому верить! То ли по Виту ждать умиротворения, то ли по Скептику страшной картины будущего?!
Skeptic:
Какое страшное разочарование и жестокий слом их картинки мира ожидает их в недалёком будущем...
Какое страшное разочарование и жестокий слом их картинки мира ожидает их в недалёком будущем...
Ну Ка нарисуйте страшную картину! А Вит всё говорил Россия -щедрая душа! А Скептик пугает российским апокалипсисом, прямо не знаешь кому верить! То ли по Виту ждать умиротворения, то ли по Скептику страшной картины будущего?!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 18:58
Цитата:
Я имел право казахам не подчиниться и не переводить СВОИ ценники на казахский?
abaika95:
ну не хотят они чеченцам-кадыровцам подчинятся и таджиков заселять в города имеют право или нет?
ну не хотят они чеченцам-кадыровцам подчинятся и таджиков заселять в города имеют право или нет?
Я имел право казахам не подчиниться и не переводить СВОИ ценники на казахский?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 19:05
Цитата:
Ну теперь надо вернуть лишние земли, которые не входили в изначальный план, в обмен на Курск.
saba:
Надо бы географию подучить! Буча Киевская область, Херсон областной центр и т.д.
Надо бы географию подучить! Буча Киевская область, Херсон областной центр и т.д.
Ну теперь надо вернуть лишние земли, которые не входили в изначальный план, в обмен на Курск.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3960
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 19:07
Цитата:
Иногда создаётся впечатление, что вы намеренно не желаете понимать прочитанного.
Так вести диалог просто не возможно.
Речь про картинку в вашем с абайкой сознании. То что вы сами себе рисуете и нарисовали.
saba:
Ну Ка нарисуйте страшную картину!
Ну Ка нарисуйте страшную картину!
Иногда создаётся впечатление, что вы намеренно не желаете понимать прочитанного.
Так вести диалог просто не возможно.
Речь про картинку в вашем с абайкой сознании. То что вы сами себе рисуете и нарисовали.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 19:07
Цитата:
Тоже считаешь, что Украине нельзя в ЯО? Зеленский эту же чепуху постоянно мелет ))
abaika95:
а ты у венса спроси)) тот тоже чепуху лепит)
а ты у венса спроси)) тот тоже чепуху лепит)
Тоже считаешь, что Украине нельзя в ЯО? Зеленский эту же чепуху постоянно мелет ))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 19:09
Цитата:
Ну теперь ещё как минимум 4 года можешь получать эстетическое удовольствие от созерцания происходящего ))
abaika95:
американская политика при трампе это цирк клоунов))) если до этого только байден был старым маразматиком то теперь там все такие как будто)) один гренландию захватить собрался другой ядерным оружием разбрасывается)
американская политика при трампе это цирк клоунов))) если до этого только байден был старым маразматиком то теперь там все такие как будто)) один гренландию захватить собрался другой ядерным оружием разбрасывается)
Ну теперь ещё как минимум 4 года можешь получать эстетическое удовольствие от созерцания происходящего ))
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1329
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 19:34
Цитата:
ACROS: просто надо ЗАСТАВИТЬ людей придерживаться элементарного порядка.А вот saba не хочет порядка, он хочет бардака. И как быть? Чьи желания из вас "главнее"?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1329
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 20:25
"Новый шериф в городе"? Сдается погорячились американцы с выбором...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2112
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 20:46
Цитата:
И всё-таки хочется надеяться, что они искренне заблуждаются...
Эл-починно:
вы намеренно не желаете понимать прочитанного
вы намеренно не желаете понимать прочитанного
И всё-таки хочется надеяться, что они искренне заблуждаются...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:08
Цитата:
Что написано в методичках, то сюда и вещают
[Исправлено: maxsaf, 14.02.2025 - 22:09]
Skeptic:
И всё-таки хочется надеяться, что они искренне заблуждаются..
И всё-таки хочется надеяться, что они искренне заблуждаются..
Что написано в методичках, то сюда и вещают
[Исправлено: maxsaf, 14.02.2025 - 22:09]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:12
Цитата:
Тебя кто-то держал или силой захватывал ради ценников?))
Выпнули и забыли)
А Россия все не может забыть злых украинцев и хочет обратно вернуть Цитата:
Тоже считаю венса и Трампа мелящих чепуху))
Цитата:
Вообще плевать
Они твои соседи))
Нам своих дол****Ов хватает по соседству))
maxsaf:
Я имел право казахам не подчиниться и не переводить СВОИ ценники на казахский?
Я имел право казахам не подчиниться и не переводить СВОИ ценники на казахский?
Тебя кто-то держал или силой захватывал ради ценников?))
Выпнули и забыли)
А Россия все не может забыть злых украинцев и хочет обратно вернуть Цитата:
maxsaf:
Тоже считаешь, что Украине нельзя в ЯО?
Тоже считаешь, что Украине нельзя в ЯО?
Тоже считаю венса и Трампа мелящих чепуху))
Цитата:
maxsaf:
Ну теперь ещё как минимум 4 года можешь получать эстетическое удовольствие от созерцания происходящего
Ну теперь ещё как минимум 4 года можешь получать эстетическое удовольствие от созерцания происходящего
Вообще плевать
Они твои соседи))
Нам своих дол****Ов хватает по соседству))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17628
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:14
Цитата:
Сектанты всегда считают всех остальных заблудшими
Одни Библию не так читают
Другие путина не так поняли))
А дураки в итоге всеровно сектанты
Skeptic:
И всё-таки хочется надеяться, что они искренне заблуждаются...
И всё-таки хочется надеяться, что они искренне заблуждаются...
Сектанты всегда считают всех остальных заблудшими
Одни Библию не так читают
Другие путина не так поняли))
А дураки в итоге всеровно сектанты
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:15
Цитата:
Это Украина все никак не может отпустить Донбасс, который не хочет у себя ценники переводить на украинский
abaika95:
Тебя кто-то держал или силой захватывал ради ценников?)) Выпнули и забыли) А Россия все не может забыть злых украинцев и хочет обратно вернуть
Тебя кто-то держал или силой захватывал ради ценников?)) Выпнули и забыли) А Россия все не может забыть злых украинцев и хочет обратно вернуть
Это Украина все никак не может отпустить Донбасс, который не хочет у себя ценники переводить на украинский
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 21:16
Цитата:
Зеленского добавь в этот список, он тоже об этом говорит
abaika95:
Тоже считаю венса и Трампа мелящих чепуху))
Тоже считаю венса и Трампа мелящих чепуху))
Зеленского добавь в этот список, он тоже об этом говорит
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