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≡ "По 500 млн выделено" - Деньги на жилищные займы начнут давать работникам крупных предприятий Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51150
"По 500 млн выделено" - Деньги на жилищные займы начнут давать работникам крупных предприятий Костанайской области
Отправлено: 14.02.25 - 20:24
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Льготную ипотеку будут давать сотрудникам заводов ТОО "СарыаркаАвтоПром", Kamlit и KIA. Сейчас она действует для работников АО "ССГПО" в Рудном. Выделять ли им 500 млн из бюджета, решали в прошлом году депутаты облмаслихата. И спрашивали, почему выбрано именно ССГПО.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7589
Re: "По 500 млн выделено" - Деньги на жилищные займы...
Отправлено: 14.02.25 - 20:24
#1
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Цитата:///"А что ты сделал конкретно,//

Как красноармеец из плаката.

Интересно: - задавали ли точно такой же вопрос руководителям ССГПО или Сарыаркаавтопром или Камлит ???

Они уж ТОЧНО наверняка знают всех выпускников городских школ пофамильно и в лицо и точно знают кто из них куда поступит.
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