Re: Склоняла педагогов к переходу - За что рекомендуют уволить...

Отправлено: - 19:45

Лучший зав.райОНО области; бывший руководитель областного управления образования и её увольняют за что то нехорошее- на другом конце - тоже бывший зав.горОНО и уволенный то же за что то нехорошее, вроде.



Надо думать : - у них СТАРЫЕ счёты.



Профсоюзы тут НЕ ПРИ чём, или педагогам есть разница - в каком состоять и куда платить взносы ? Наверное, как руководитель профсоюза- Цымбалюк живёт за счёт членских профсоюзных взносов- тогда понятен мотив его жалобы.

А, ей какая разница где и в каком профсоюзе состоят её педагоги ??