Отправлено: - 15:39

ACROS:

Меньше же чем собрался ПЯТЬСОТ миллионов тенге

Цитата:Бог с вами! Какие пятьсот миллионов??! Это я бы точно запомнил. Больше конечно. Там все-таки 4 км какой-никакой но городской дороги с изменениями как в плане так и в профиле, подземельные коммуникации, тротуары с двух сторон, освещение, светофорные объекты...знаков дорожных только стопятьсот штук.Больше, точно больше!Да и собственно...готовность проекта не является залогом его исполнения. На улицу горняков лет десять-двенадцать назад проект проходил корректировку, то есть собственно сделан он был еще раньше. А сама улица досе ждет реконструкции. Так что будет или нет та парковая, то еще вилами по воде.