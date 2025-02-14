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≡ В ночь с 13 на 14 февраля на сортировочной железнодорожной станции Астана произошел взрыв контейнера, прибывшего поездом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51147
В ночь с 13 на 14 февраля на сортировочной железнодорожной станции Астана произошел взрыв контейнера, прибывшего поездом
Отправлено: 14.02.25 - 16:03
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В ночь с 13 на 14 февраля на сортировочной железнодорожной станции Астана произошел взрыв контейнера, прибывшего поездом
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3695
Re: В ночь с 13 на 14 февраля на сортировочной железнодорожной...
Отправлено: 14.02.25 - 16:03
#1
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Я таки не поняла, а в чём "народность" этой новости? Копипастинг ссылки делает её народной?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1327
Re: В ночь с 13 на 14 февраля на сортировочной железнодорожной...
Отправлено: 14.02.25 - 16:12
#2
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Так ещё и если ссылка была бы на что-то хоть немного приличное. А то ж на еадэйли. Это то же самое что с ватного болота какую-нибудь херню притащить.
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