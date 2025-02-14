Re: В ночь с 13 на 14 февраля на сортировочной железнодорожной...

Отправлено: - 16:12

Так ещё и если ссылка была бы на что-то хоть немного приличное. А то ж на еадэйли. Это то же самое что с ватного болота какую-нибудь херню притащить.