В Рудном акимат решил расширить проезжую часть улицы Ленина со въезда в город с улицы Восточная до проспекта Комсомольский. Якобы это так необходимо для передвижения школьников, которые будут ходить в новую современную школу, которая будет сдана к осени этого года на месте бывшего стадиона "Cтроитель". Читать новость>>
По реконструкции парковой, предусматривающей увеличение числа полос до 4х, проект готов, и даже уже прошел все контролирующие инстанции по-моему. Хотя будем объективны, все что там нужно сделать так это "карманы" автобусных остановок там где их нет и средний ремонт. Ленина да, нахрен ее делать шире не понятно. Чисто чтобы деньги потратить со всеми вытекающими. Собственно и в тех школах-то новых необходимости нет. А если учитывать их расположение так это вообще "шедевр" планирования.
Вы сейчас меня врасплох застали. Не смогу ответить точно. Помню только что немного удивился количеству денег, мне показалось что не много. По финансированию у меня совсем инсайдов нет, так что уж извините. Контакты, по старой памяти, только с проектировщиками. А им, как понимаете, совсем безразлично откуда заказчик будет брать деньги на реализацию проекта
Эк Вас торкнули старые диваны! Действительно надо было бабушек с смартфонами проспонсировать , дешевле бы обошлось! У нас и без стимулирования со стороны акимата бдят, сразу выставляют в чат! Хоть днём ,хоть ночью!
ACROS: Меньше же чем собрался ПЯТЬСОТ миллионов тенге
Бог с вами! Какие пятьсот миллионов??! Это я бы точно запомнил. Больше конечно. Там все-таки 4 км какой-никакой но городской дороги с изменениями как в плане так и в профиле, подземельные коммуникации, тротуары с двух сторон, освещение, светофорные объекты...знаков дорожных только стопятьсот штук. Больше, точно больше! Да и собственно...готовность проекта не является залогом его исполнения. На улицу горняков лет десять-двенадцать назад проект проходил корректировку, то есть собственно сделан он был еще раньше. А сама улица досе ждет реконструкции. Так что будет или нет та парковая, то еще вилами по воде.
Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать