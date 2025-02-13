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Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51146
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 13.02.25 - 11:09
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об иноагентах. Она считает, пришло время пересмотреть статус целого ряда НПО, годами работающих в «серой» зоне. Вы поддерживаете предложение депутата?
Результаты опроса
Результаты опроса
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17624
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 14.02.25 - 11:48
Цитата:
причем мы знаем эту информацию именно от журналистов или агентов радио свободы всякой
окей
ну тогда в ответ почему агенты радио свободы не должны рассказывать откуда у них доход?)
Цитата:
вот и вопрос возникает
что это за работа такая
ходить и реализовывать деньги иного государства в своей стране проживания?
бангладеш же нам не дает деньги на помощь инвалидам
а сша дает, причем обильно дает
почему и зачем? Цитата:
не бывает независимой информации
информация от западных сми зависит от западных финансов
тоесть запад платит радио свободы чтобы те писали сюда определённые вещи
но при этом на западе нельзя открыть свое сми и писать там
почему? Цитата:
сколько процент таких получающих помощь от юсейда в стране?
там и 10% наверно не наберется
Цитата:
а почему иностранный агент получающий деньги от госдепа или цру должен следить за работой наших гос органов?
Цитата:
не будет иностранных финансов не будет нпо
не будет нпо не будет иностранных финансов
Цитата:
без проблем
пусть вешают
только тогда и все боты сидящее за границей
или получающие деньги из за границы тоже пусть вывешивают (причем добровольно) плашки что они получают бабки за коментики))
и посмотрим кого больше окажется)
Тот самый:
У чьих дочек в собственности с десяток особняков в Лондоне, включая дом Шерлока Холмса, замки старинные в Швейцарии и Германии, квартиры и отели в Дубае?
У чьих дочек в собственности с десяток особняков в Лондоне, включая дом Шерлока Холмса, замки старинные в Швейцарии и Германии, квартиры и отели в Дубае?
причем мы знаем эту информацию именно от журналистов или агентов радио свободы всякой
окей
ну тогда в ответ почему агенты радио свободы не должны рассказывать откуда у них доход?)
Цитата:
Тот самый:
Ну, так там уже не "помощь", а работа.
Ну, так там уже не "помощь", а работа.
вот и вопрос возникает
что это за работа такая
ходить и реализовывать деньги иного государства в своей стране проживания?
бангладеш же нам не дает деньги на помощь инвалидам
а сша дает, причем обильно дает
почему и зачем? Цитата:
Тот самый:
С законом об иноагентах у нас будет меньше независимой информации
С законом об иноагентах у нас будет меньше независимой информации
не бывает независимой информации
информация от западных сми зависит от западных финансов
тоесть запад платит радио свободы чтобы те писали сюда определённые вещи
но при этом на западе нельзя открыть свое сми и писать там
почему? Цитата:
Тот самый:
Сокращение помощи уязвимым группам - инвалидам, многодетным семьям, жертвам насилия.
Сокращение помощи уязвимым группам - инвалидам, многодетным семьям, жертвам насилия.
сколько процент таких получающих помощь от юсейда в стране?
там и 10% наверно не наберется
Цитата:
Тот самый:
Снижение общественного контроля за работой госорганов.
Снижение общественного контроля за работой госорганов.
а почему иностранный агент получающий деньги от госдепа или цру должен следить за работой наших гос органов?
Цитата:
Тот самый:
Потеря международного финансирования на проекты развития и сокращение рабочих мест в секторе НПО.
Потеря международного финансирования на проекты развития и сокращение рабочих мест в секторе НПО.
не будет иностранных финансов не будет нпо
не будет нпо не будет иностранных финансов
Цитата:
Тот самый:
К примеру, на форуме местной газеты есть боты, которые пишут посты за деньги (их нанимает акимат за бюджетные средства). Также и в соцсетях много так называемых "инфлюенсеров", которых финансирует государство для продвижения его интересов. Вот предлагаю каждому из них повесить ярлык "госагент" или "нурбот" и также обязать подписывать свои посты плашками. Потому что по логике законотворцев они ведь точно также искажают картину мира, как и иноагенты.
К примеру, на форуме местной газеты есть боты, которые пишут посты за деньги (их нанимает акимат за бюджетные средства). Также и в соцсетях много так называемых "инфлюенсеров", которых финансирует государство для продвижения его интересов. Вот предлагаю каждому из них повесить ярлык "госагент" или "нурбот" и также обязать подписывать свои посты плашками. Потому что по логике законотворцев они ведь точно также искажают картину мира, как и иноагенты.
без проблем
пусть вешают
только тогда и все боты сидящее за границей
или получающие деньги из за границы тоже пусть вывешивают (причем добровольно) плашки что они получают бабки за коментики))
и посмотрим кого больше окажется)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2109
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 14.02.25 - 11:51
Цитата:
А где там про "закрытие ртов"? Их просто обязывают раскрывать источники своего существования.
Повесь себе на лоб (экран) плашку с информацией о финансировании и "трудись" дальше.
...
Почему-то противники этого закона все стрелки переводят на Россию, хотя его придумали в США ещё в прошлом веке.
И пугают друг друга "жёстким закрыванием ртов", хотя в той же России за нарушение штраф, а в США - вплоть до реальных сроков. Так где "жёсткость"?
...
В наше время манипулировать и врать сложно.
Вся информация в тырнете доступна всем.
Тот самый:
пытаются им рты закрыть
пытаются им рты закрыть
А где там про "закрытие ртов"? Их просто обязывают раскрывать источники своего существования.
Повесь себе на лоб (экран) плашку с информацией о финансировании и "трудись" дальше.
...
Почему-то противники этого закона все стрелки переводят на Россию, хотя его придумали в США ещё в прошлом веке.
И пугают друг друга "жёстким закрыванием ртов", хотя в той же России за нарушение штраф, а в США - вплоть до реальных сроков. Так где "жёсткость"?
...
В наше время манипулировать и врать сложно.
Вся информация в тырнете доступна всем.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26670
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 14.02.25 - 11:52
Цитата:
Редакция, вы планируете вводить разделение пользователей по принципу цвета штанов?
abaika95:
тоже пусть вывешивают (причем добровольно) плашки что они получают бабки за коментики)) и посмотрим кого больше окажется)
тоже пусть вывешивают (причем добровольно) плашки что они получают бабки за коментики)) и посмотрим кого больше окажется)
Редакция, вы планируете вводить разделение пользователей по принципу цвета штанов?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7584
Re: Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 14.02.25 - 12:08
Цитата:
Совершенно верно: - всегда говорил- воруйте, если есть возможность ( у меня нет такой возможности - поэтому я такой ЧЕСТНЫЙ и НЕ ВОРУЮ, но это до ПЕРВОЙ возможности), но деньги ВКЛАДЫВАЙТЕ тут, в СВОЕЙ стране и вам за это НИЧЕГО не будет.
Тот самый:
Нет, все "уважаемые люди", в топе списка Форбс Казахстана.
Нет, все "уважаемые люди", в топе списка Форбс Казахстана.
Совершенно верно: - всегда говорил- воруйте, если есть возможность ( у меня нет такой возможности - поэтому я такой ЧЕСТНЫЙ и НЕ ВОРУЮ, но это до ПЕРВОЙ возможности), но деньги ВКЛАДЫВАЙТЕ тут, в СВОЕЙ стране и вам за это НИЧЕГО не будет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1428
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 14.02.25 - 12:35
Цитата:
Хоть одно казахстанское издание написало об этом? Вот в том и дело.
Знаем из английских судов, которые имеют неудобную для наших олигархов особенность обнародовать информацию. Там дочка старшая судилась, ещё брат Болат столько раз подставлял когда судился с бывшей женой в США. И каждый раз новые подробности и списки недвижимости. И надо понимать, что те гигантские списки - это только вершина айсберга, это только то, что всплыло в судах.
Цитата:
Ну, так здесь законы-то не работают. Придёт следующий и их также обворует. Как с племянником и случилось - акции Казахтелеком, Fitnation и пр отобрали просто государственными руками. А на каком основании? Разве он не законный владелец был все эти годы? Почему до этого у государства вопросов не возникало? Такие вопросы есть на западе, где понятие частной собственности почти абсолютно. Вот туда и везут наворованное, и детей своих отправляют жить.
abaika95:
причем мы знаем эту информацию именно от журналистов или агентов радио свободы всякой окей
причем мы знаем эту информацию именно от журналистов или агентов радио свободы всякой окей
Хоть одно казахстанское издание написало об этом? Вот в том и дело.
Знаем из английских судов, которые имеют неудобную для наших олигархов особенность обнародовать информацию. Там дочка старшая судилась, ещё брат Болат столько раз подставлял когда судился с бывшей женой в США. И каждый раз новые подробности и списки недвижимости. И надо понимать, что те гигантские списки - это только вершина айсберга, это только то, что всплыло в судах.
Цитата:
ACROS:
но деньги ВКЛАДЫВАЙТЕ тут, в СВОЕЙ стране
но деньги ВКЛАДЫВАЙТЕ тут, в СВОЕЙ стране
Ну, так здесь законы-то не работают. Придёт следующий и их также обворует. Как с племянником и случилось - акции Казахтелеком, Fitnation и пр отобрали просто государственными руками. А на каком основании? Разве он не законный владелец был все эти годы? Почему до этого у государства вопросов не возникало? Такие вопросы есть на западе, где понятие частной собственности почти абсолютно. Вот туда и везут наворованное, и детей своих отправляют жить.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2506
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 14.02.25 - 12:42
Цитата:
В правилах сайта такого пункта нет. Нет, не планируем никакого разделения.
maxsaf:
Редакция, вы планируете вводить разделение пользователей по принципу цвета штанов?
Редакция, вы планируете вводить разделение пользователей по принципу цвета штанов?
В правилах сайта такого пункта нет. Нет, не планируем никакого разделения.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17624
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 14.02.25 - 13:45
Цитата:
А что у нас мир рухнул от того что западное издание это написало?
Кто-нибудь в Казахстане писал что королевская семья Британии повязана финансами с банкирами Уолл стрит? Нет и ради этого Казахстан не финансирует СМИ на западе
А почему запад финансирует СМИ у нас? Цитата:
Когда Назарбаев покупал там особняки в 90ые всех всё устраивало?
А как стало выгодно надавить ради продления консорциума Бритиш петролеум на разработке нового месторождения тут же инфа всплыла
Причем тут свобода слова вообще? Цитата:
И Что дальше?
Цитата:
Да на западе частная собственность неприкосновенна
Только когда запад вторгается в другие страны этот закон не работает почему-то))
Тот самый:
Хоть одно казахстанское издание написало об этом? Вот в том и дело.
Хоть одно казахстанское издание написало об этом? Вот в том и дело.
А что у нас мир рухнул от того что западное издание это написало?
Кто-нибудь в Казахстане писал что королевская семья Британии повязана финансами с банкирами Уолл стрит? Нет и ради этого Казахстан не финансирует СМИ на западе
А почему запад финансирует СМИ у нас? Цитата:
Тот самый:
Знаем из английских судов, которые имеют неудобную для наших олигархов особенность обнародовать информацию
Знаем из английских судов, которые имеют неудобную для наших олигархов особенность обнародовать информацию
Когда Назарбаев покупал там особняки в 90ые всех всё устраивало?
А как стало выгодно надавить ради продления консорциума Бритиш петролеум на разработке нового месторождения тут же инфа всплыла
Причем тут свобода слова вообще? Цитата:
Тот самый:
И каждый раз новые подробности и списки недвижимости. И надо понимать, что те гигантские списки - это только вершина айсберга, это только то, что всплыло в судах.
И каждый раз новые подробности и списки недвижимости. И надо понимать, что те гигантские списки - это только вершина айсберга, это только то, что всплыло в судах.
И Что дальше?
Цитата:
Тот самый:
Такие вопросы есть на западе, где понятие частной собственности почти абсолютно.
Такие вопросы есть на западе, где понятие частной собственности почти абсолютно.
Да на западе частная собственность неприкосновенна
Только когда запад вторгается в другие страны этот закон не работает почему-то))
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 14.02.25 - 14:49
Цитата:
Почитайте закон об иноагентах РФ со всеми дополнениями, вполне себе уголовный срок светит тем, кто регулярно плашки не вывешивает.
Skeptic:
Вы или путаете божий дар с яичницей, или сознательно наводите тень на плетень.
Вы или путаете божий дар с яичницей, или сознательно наводите тень на плетень.
Почитайте закон об иноагентах РФ со всеми дополнениями, вполне себе уголовный срок светит тем, кто регулярно плашки не вывешивает.
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 14.02.25 - 15:05
Цитата:
Почему, почему, патамушта! Что изменится от принятия закона о иноагентах! Их запретят, они не будут вести свою деятельность? Просто надо постоянно вешать плашку на лоб(экран). Вроде безобидная вещь, но вопрос в том как потом государство воспользуется этим! Всех иноагентов сначала выявили, потом можно преследовать, так что ли? А тем кто думает, что иноагенты только те кто работает на американские деньги сильно ошибаются! Вдруг завтра Россия захочет свою повестку продвигать с помощью " мягкой силы"? Тогда по закону тоже " иноагент"
abaika95:
почему запад финансирует СМИ у нас? Цитата: Тот самый:
почему запад финансирует СМИ у нас? Цитата: Тот самый:
Почему, почему, патамушта! Что изменится от принятия закона о иноагентах! Их запретят, они не будут вести свою деятельность? Просто надо постоянно вешать плашку на лоб(экран). Вроде безобидная вещь, но вопрос в том как потом государство воспользуется этим! Всех иноагентов сначала выявили, потом можно преследовать, так что ли? А тем кто думает, что иноагенты только те кто работает на американские деньги сильно ошибаются! Вдруг завтра Россия захочет свою повестку продвигать с помощью " мягкой силы"? Тогда по закону тоже " иноагент"
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 14.02.25 - 15:09
Цитата:
Монеточка это молодежная музыка, вернее исполнительница молодежной музыки. Я хоть и старпер, стараюсь быть в курсе веяний
Skeptic:
Монеточка.
Монеточка.
Монеточка это молодежная музыка, вернее исполнительница молодежной музыки. Я хоть и старпер, стараюсь быть в курсе веяний
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