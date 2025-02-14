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≡ Выставка из бабушкиного серванта: в костанайском музее показывают «Фарфоровое ассорти»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51146
Выставка из бабушкиного серванта: в костанайском музее показывают «Фарфоровое ассорти»
Отправлено: 14.02.25 - 14:28
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В выставочном зале музея открылось «Фарфоровое ассорти» - выставка коллекций двух непохожих энтузиастов. Фарфор для них - не только увлекательное хобби, но богатейшая история и, быть может, даже инвестиционная перспектива.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1633
Re: Выставка из бабушкиного серванта: в костанайском музее...
Отправлено: 14.02.25 - 14:28
#1
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Молодец Давид,мусульманские корни не смогли перебить еврейские гены :lol:
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