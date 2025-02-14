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В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51146
В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 09:26
В Рудном акимат решил расширить проезжую часть улицы Ленина со въезда в город с улицы Восточная до проспекта Комсомольский. Якобы это так необходимо для передвижения школьников, которые будут ходить в новую современную школу, которая будет сдана к осени этого года на месте бывшего стадиона "Cтроитель".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7418
Re: В Рудного хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 09:26
Пусть лучше парковую расширяют,там и народу мало,и светофоров нет,да и деревья недавно посажены, не жалко их срубить и заново посадить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3694
Re: В Рудного хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 09:44
Цитата:
В Рудного хотят
Религия или что-то иное, не позволяет проверить текст перед публикацией?
В Рудного хотят
Религия или что-то иное, не позволяет проверить текст перед публикацией?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1325
В Рудного хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 10:09
Цитата:
По реконструкции парковой, предусматривающей увеличение числа полос до 4х, проект готов, и даже уже прошел все контролирующие инстанции по-моему. Хотя будем объективны, все что там нужно сделать так это "карманы" автобусных остановок там где их нет и средний ремонт.
Ленина да, нахрен ее делать шире не понятно. Чисто чтобы деньги потратить со всеми вытекающими.
Собственно и в тех школах-то новых необходимости нет. А если учитывать их расположение так это вообще "шедевр" планирования.
сайлау курманов:
Пусть лучше парковую расширяют,
Пусть лучше парковую расширяют,
По реконструкции парковой, предусматривающей увеличение числа полос до 4х, проект готов, и даже уже прошел все контролирующие инстанции по-моему. Хотя будем объективны, все что там нужно сделать так это "карманы" автобусных остановок там где их нет и средний ремонт.
Ленина да, нахрен ее делать шире не понятно. Чисто чтобы деньги потратить со всеми вытекающими.
Собственно и в тех школах-то новых необходимости нет. А если учитывать их расположение так это вообще "шедевр" планирования.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2506
В Рудного хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 10:24
Цитата:
Текст проверял. Заголовок исправил я - так что ошибка моя. Спасибо
Проверять публикации в Народных новостях - такой обязанности у редакции нет. Иногда выдаем так, как нам прислали.
юля елиссева:
Религия или что-то иное, не позволяет проверить текст перед публикацией?
Религия или что-то иное, не позволяет проверить текст перед публикацией?
Текст проверял. Заголовок исправил я - так что ошибка моя. Спасибо
Проверять публикации в Народных новостях - такой обязанности у редакции нет. Иногда выдаем так, как нам прислали.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7584
Re: В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 10:31
Цитата:
Какой бюджет этой реконструкции ???
Цитата:///По-моему, они просто осваивают бюджет...///
И сколько городской бюджет выделяет на это мероприятие денег ?
Карачун:
По реконструкции парковой
По реконструкции парковой
Какой бюджет этой реконструкции ???
Цитата:///По-моему, они просто осваивают бюджет...///
И сколько городской бюджет выделяет на это мероприятие денег ?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1325
В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 11:01
Цитата:
Вы сейчас меня врасплох застали. Не смогу ответить точно. Помню только что немного удивился количеству денег, мне показалось что не много.
По финансированию у меня совсем инсайдов нет, так что уж извините. Контакты, по старой памяти, только с проектировщиками. А им, как понимаете, совсем безразлично откуда заказчик будет брать деньги на реализацию проекта
ACROS:
Какой бюджет этой реконструкции ???
Какой бюджет этой реконструкции ???
Вы сейчас меня врасплох застали. Не смогу ответить точно. Помню только что немного удивился количеству денег, мне показалось что не много.
По финансированию у меня совсем инсайдов нет, так что уж извините. Контакты, по старой памяти, только с проектировщиками. А им, как понимаете, совсем безразлично откуда заказчик будет брать деньги на реализацию проекта
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1122
Re: В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 13:39
Цитата:
В кОстанайской области это называется озеленением!!!
уничтожения зеленых насаждений
В кОстанайской области это называется озеленением!!!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7584
Re: В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 14:29
Цитата:
Меньше же чем собрался ПЯТЬСОТ миллионов тенге потратить аким Костаная на вывозку старых диванов и хлама от ЛЕНИВЫХ и ЗАЖРАВШИХ граждан своего города на свалку ТБО ??
Карачун:
мне показалось что не много.
мне показалось что не много.
Меньше же чем собрался ПЯТЬСОТ миллионов тенге потратить аким Костаная на вывозку старых диванов и хлама от ЛЕНИВЫХ и ЗАЖРАВШИХ граждан своего города на свалку ТБО ??
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7081
В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 15:15
Цитата:
Эк Вас торкнули старые диваны! Действительно надо было бабушек с смартфонами проспонсировать , дешевле бы обошлось! У нас и без стимулирования со стороны акимата бдят, сразу выставляют в чат! Хоть днём ,хоть ночью!
ACROS:
вывозку старых диванов и
вывозку старых диванов и
Эк Вас торкнули старые диваны! Действительно надо было бабушек с смартфонами проспонсировать , дешевле бы обошлось! У нас и без стимулирования со стороны акимата бдят, сразу выставляют в чат! Хоть днём ,хоть ночью!
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