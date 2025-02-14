Отправлено: - 10:09

сайлау курманов:

Пусть лучше парковую расширяют,

Цитата:По реконструкции парковой, предусматривающей увеличение числа полос до 4х, проект готов, и даже уже прошел все контролирующие инстанции по-моему. Хотя будем объективны, все что там нужно сделать так это "карманы" автобусных остановок там где их нет и средний ремонт.Ленина да, нахрен ее делать шире не понятно. Чисто чтобы деньги потратить со всеми вытекающими.Собственно и в тех школах-то новых необходимости нет. А если учитывать их расположение так это вообще "шедевр" планирования.