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≡ В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51146
В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 09:26
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В Рудном акимат решил расширить проезжую часть улицы Ленина со въезда в город с улицы Восточная до проспекта Комсомольский. Якобы это так необходимо для передвижения школьников, которые будут ходить в новую современную школу, которая будет сдана к осени этого года на месте бывшего стадиона "Cтроитель".
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7418
Re: В Рудного хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 09:26
#1
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Пусть лучше парковую расширяют,там и народу мало,и светофоров нет,да и деревья недавно посажены, не жалко их срубить и заново посадить
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3694
Re: В Рудного хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 09:44
#2
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Цитата:

В Рудного хотят

Религия или что-то иное, не позволяет проверить текст перед публикацией?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1325
В Рудного хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 10:09
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Пусть лучше парковую расширяют,

По реконструкции парковой, предусматривающей увеличение числа полос до 4х, проект готов, и даже уже прошел все контролирующие инстанции по-моему. Хотя будем объективны, все что там нужно сделать так это "карманы" автобусных остановок там где их нет и средний ремонт.
Ленина да, нахрен ее делать шире не понятно. Чисто чтобы деньги потратить со всеми вытекающими.
Собственно и в тех школах-то новых необходимости нет. А если учитывать их расположение так это вообще "шедевр" планирования.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2506
В Рудного хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 10:24
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Религия или что-то иное, не позволяет проверить текст перед публикацией?

Текст проверял. Заголовок исправил я - так что ошибка моя. Спасибо
Проверять публикации в Народных новостях - такой обязанности у редакции нет. Иногда выдаем так, как нам прислали.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7584
Re: В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 10:31
#5
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Цитата:
Карачун:
По реконструкции парковой



Какой бюджет этой реконструкции ???

Цитата:///По-моему, они просто осваивают бюджет...///

И сколько городской бюджет выделяет на это мероприятие денег ?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1325
В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 11:01
#6
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Цитата:
ACROS:
Какой бюджет этой реконструкции ???

Вы сейчас меня врасплох застали. Не смогу ответить точно. Помню только что немного удивился количеству денег, мне показалось что не много.
По финансированию у меня совсем инсайдов нет, так что уж извините. Контакты, по старой памяти, только с проектировщиками. А им, как понимаете, совсем безразлично откуда заказчик будет брать деньги на реализацию проекта
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1122
Re: В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 13:39
#7
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Цитата:
уничтожения зеленых насаждений

В кОстанайской области это называется озеленением!!!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7584
Re: В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 14:29
#8
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Цитата:
Карачун:
мне показалось что не много.


Меньше же чем собрался ПЯТЬСОТ миллионов тенге потратить аким Костаная на вывозку старых диванов и хлама от ЛЕНИВЫХ и ЗАЖРАВШИХ граждан своего города на свалку ТБО ??
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7081
В Рудном хотят уничтожить деревья. Для чего?
Отправлено: 14.02.25 - 15:15
#9
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Цитата:
ACROS:
вывозку старых диванов и

Эк Вас торкнули старые диваны! Действительно надо было бабушек с смартфонами проспонсировать , дешевле бы обошлось! У нас и без стимулирования со стороны акимата бдят, сразу выставляют в чат! Хоть днём ,хоть ночью!
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