Re: Парня придавило насмерть воротами на футбольной площадке в...

Отправлено: - 10:43

в европе бы еще в догонку штраф прилетел родне за порчу имущества

ворота они ворота

висеть на них как на турнике никто не предусмтравал

а он с переворотом пытался кувырукнтся в итоге упал на голову а сверху еще и ворота добили