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≡ Парня придавило насмерть воротами на футбольной площадке в Астане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51146
Парня придавило насмерть воротами на футбольной площадке в Астане
Отправлено: 14.02.25 - 10:43
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В Астане на спортплощадке погиб 25-летний парень, когда на него упали железные ворота. Трагедия произошла на спортплощадке "Достык Арена". Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17624
Re: Парня придавило насмерть воротами на футбольной площадке в...
Отправлено: 14.02.25 - 10:43
#1
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в европе бы еще в догонку штраф прилетел родне за порчу имущества
ворота они ворота
висеть на них как на турнике никто не предусмтравал
а он с переворотом пытался кувырукнтся в итоге упал на голову а сверху еще и ворота добили
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1633
Re: Парня придавило насмерть воротами на футбольной площадке в...
Отправлено: 14.02.25 - 10:52
#2
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Не находился у ворот,а хотел использовать их не по назначению. Как говорится,с дури можно и одно место сломать. Хорошо что камеры есть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26670
Парня придавило насмерть воротами на футбольной площадке в Астане
Отправлено: 14.02.25 - 10:58
#3
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Похожий случай был с пацаном в Костанае, не помню, чем там дело закончилось. Одно понятно - сами такие ворота не падают.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7418
Re: Парня придавило насмерть воротами на футбольной площадке в...
Отправлено: 14.02.25 - 13:26
#4
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Придется ворота делать исключительно с деревянных брусьев , их что-то много стало падать,на моей памяти уже пятая жертва
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1633
Парня придавило насмерть воротами на футбольной площадке в Астане
Отправлено: 14.02.25 - 13:28
#5
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А почему их пластиковыми не делают? Или снесут?
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