Отправлено: - 11:48

Тот самый:

У чьих дочек в собственности с десяток особняков в Лондоне, включая дом Шерлока Холмса, замки старинные в Швейцарии и Германии, квартиры и отели в Дубае?

Тот самый:

Ну, так там уже не "помощь", а работа.

Тот самый:

С законом об иноагентах у нас будет меньше независимой информации

Тот самый:

Сокращение помощи уязвимым группам - инвалидам, многодетным семьям, жертвам насилия.

Тот самый:

Снижение общественного контроля за работой госорганов.

Тот самый:

Потеря международного финансирования на проекты развития и сокращение рабочих мест в секторе НПО.

Тот самый:

К примеру, на форуме местной газеты есть боты, которые пишут посты за деньги (их нанимает акимат за бюджетные средства). Также и в соцсетях много так называемых "инфлюенсеров", которых финансирует государство для продвижения его интересов. Вот предлагаю каждому из них повесить ярлык "госагент" или "нурбот" и также обязать подписывать свои посты плашками. Потому что по логике законотворцев они ведь точно также искажают картину мира, как и иноагенты.

Цитата:причем мы знаем эту информацию именно от журналистов или агентов радио свободы всякойокейну тогда в ответ почему агенты радио свободы не должны рассказывать откуда у них доход?)Цитата:вот и вопрос возникаетчто это за работа такаяходить и реализовывать деньги иного государства в своей стране проживания?бангладеш же нам не дает деньги на помощь инвалидама сша дает, причем обильно даетпочему и зачем? Цитата:не бывает независимой информацииинформация от западных сми зависит от западных финансовтоесть запад платит радио свободы чтобы те писали сюда определённые вещино при этом на западе нельзя открыть свое сми и писать тампочему? Цитата:сколько процент таких получающих помощь от юсейда в стране?там и 10% наверно не наберетсяЦитата:а почему иностранный агент получающий деньги от госдепа или цру должен следить за работой наших гос органов?Цитата:не будет иностранных финансов не будет нпоне будет нпо не будет иностранных финансовЦитата:без проблемпусть вешаюттолько тогда и все боты сидящее за границейили получающие деньги из за границы тоже пусть вывешивают (причем добровольно) плашки что они получают бабки за коментики))и посмотрим кого больше окажется)