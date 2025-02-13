Отправлено: - 11:37

ОГПУ:

Откуда у сельских жителей, (бывших) такая тяга к унитазам?

Цитата:ты настолько погружен в знания ее биографии?в персональной справке написано что она с житикарыжитикара это город так топричем тут село? или ты проецируешь воровство унитазов российской армии в Украине как признак колхозника (менталитет такой)?