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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 180 из 180«1...178179180
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:30
#2686
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Цитата:
abaika95:
я закончу войну в первый же день президентства сколько дней прошло уже?))

Это как в библии, земля за шесть дней. Дни библейские это условные промежутки времени. ;-) :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:31
#2687
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Цитата:
maxsaf:
Ну все, давай просто подождем

подождем и что? ты переобуешься в очередной раз? или по любимой тактике тишину поймаешь типа ничего и не было? чепуха)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:32
#2688
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Цитата:
maxsaf:
Это как в библии, земля за шесть дней. Дни библейские это условные промежутки времени

библейские дни не условность)) в этом и приколдеса)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2109
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:42
#2689
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:-) Жалко мне Абайку и его "единомышленников".
Какое страшное разочарование и жестокий слом их картинки мира ожидает их в недалёком будущем...
Они даже не представляют. :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:43
#2690
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Цитата:
abaika95:
библейские дни не условность)) в этом и приколдеса)

У Украины сколько дней небиблейских до вступления в НАТО осталось? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:47
#2691
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Цитата:
Skeptic:
Какое страшное разочарование и жестокий слом их картинки мира ожидает их в недалёком будущем...

Да прям... Он скажет, что так и планировали в 2014м. Туда чуть земли отдать, сюда чуть ресурсов отдать, население уменьшилось, и налегке в Европу с песней))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:50
#2692
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Упс...

Цитата:
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Politico.

«Нам не нужно его видеть, он недолго пробудет канцлером», — сказал бывший американский чиновник о размышлениях американского вице-президента.

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:53
#2693
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Цитата:
Skeptic:
Жалко мне Абайку и его "единомышленников". Какое страшное разочарование и жестокий слом их картинки мира ожидает их в недалёком будущем... Они даже не представляют

аааааа
детская тактика в ход пошла)))
рыжий дядя им лединец показал
и все срочно полюбили сша и решили что победили))
сами себя только не нае***е со своей "победой"
а то путин же лох (по его же словам)
его же кидали западные партнеры больше чем кого либо в мире)))
а сейчас что изменится?))Цитата:
maxsaf:
У Украины сколько дней небиблейских до вступления в НАТО осталось?

незнаю а что? украина без нато как то плохо российских солдат убивает? Цитата:
maxsaf:
Да прям... Он скажет, что так и планировали в 2014м. Туда чуть земли отдать, сюда чуть ресурсов отдать, население уменьшилось, и налегке в Европу с песней

россия взяла чуть земли, чуть ресусров
убила 250 тыс своих мужиков
ради чутка земли?
ну и кто тут идиот получается?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:54
#2694
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Цитата:
maxsaf:
Упс...

а ты уже новости воспринимаешь что вэнс это твой чиновник твоей страны?))
или ты еще в канаде живешь на которую пошлины трамп ввел?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:57
#2695
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Цитата:
abaika95:
россия взяла чуть земли, чуть ресусров убила 250 тыс своих мужиков ради чутка земли? ну и кто тут идиот получается?))

Ты лучше расскажи, за что Зеленский своих мужиков умирать отправил? Кроме печенья ниче припомнить не могу.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:57
#2696
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Цитата:
Трамп передаст Украине ядерное оружие, если захочет, - глава Пентагона Пит Хегсет

В интервью Breitbart News он подчеркнул, что решение зависит только от президента и он не будет "объявлять что-либо открытое или нерассмотренное", так как не в этом заключается его работа


это уже тупо смешно))
макс упс или че там у тебя?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 12:00
#2697
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Цитата:
abaika95:
это уже тупо смешно))

А он с кнопкой передаст или без кнопки?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 12:01
#2698
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американская политика при трампе это цирк клоунов)))
если до этого только байден был старым маразматиком то теперь там все такие как будто))
один гренландию захватить собрался
другой ядерным оружием разбрасывается) Цитата:
maxsaf:
Ты лучше расскажи, за что Зеленский своих мужиков умирать отправил? Кроме печенья ниче припомнить не могу

отправил? он вроде ни слова не успел сказать а 700 тыс добровольцев в первые дни войны пришли на моб пункты
украинцы гибнут чтобы не стать частью россии
ну не хотят они чеченцам-кадыровцам подчинятся и таджиков заселять в города
имеют право или нет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 12:03
#2699
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Цитата:
maxsaf:
А он с кнопкой передаст или без кнопки?

а ты у венса спроси)) тот тоже чепуху лепит)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6581
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 12:24
#2700
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Цитата:
maxsaf:
Ну все, давай просто подождем, не трать энергию зря ))




[Исправлено: Kairat stayer, 14.02.2025 - 13:28]
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