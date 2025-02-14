Отправлено: - 11:53

Skeptic:

Жалко мне Абайку и его "единомышленников". Какое страшное разочарование и жестокий слом их картинки мира ожидает их в недалёком будущем... Они даже не представляют

maxsaf:

У Украины сколько дней небиблейских до вступления в НАТО осталось?

maxsaf:

Да прям... Он скажет, что так и планировали в 2014м. Туда чуть земли отдать, сюда чуть ресурсов отдать, население уменьшилось, и налегке в Европу с песней

Цитата:аааааадетская тактика в ход пошла)))рыжий дядя им лединец показали все срочно полюбили сша и решили что победили))сами себя только не нае***е со своей "победой"а то путин же лох (по его же словам)его же кидали западные партнеры больше чем кого либо в мире)))а сейчас что изменится?))Цитата:незнаю а что? украина без нато как то плохо российских солдат убивает? Цитата:россия взяла чуть земли, чуть ресусровубила 250 тыс своих мужиковради чутка земли?ну и кто тут идиот получается?))