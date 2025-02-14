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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:30
Цитата:
Это как в библии, земля за шесть дней. Дни библейские это условные промежутки времени.
abaika95:
я закончу войну в первый же день президентства сколько дней прошло уже?))
я закончу войну в первый же день президентства сколько дней прошло уже?))
Это как в библии, земля за шесть дней. Дни библейские это условные промежутки времени.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:31
Цитата:
подождем и что? ты переобуешься в очередной раз? или по любимой тактике тишину поймаешь типа ничего и не было? чепуха)))
maxsaf:
Ну все, давай просто подождем
Ну все, давай просто подождем
подождем и что? ты переобуешься в очередной раз? или по любимой тактике тишину поймаешь типа ничего и не было? чепуха)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:32
Цитата:
библейские дни не условность)) в этом и приколдеса)
maxsaf:
Это как в библии, земля за шесть дней. Дни библейские это условные промежутки времени
Это как в библии, земля за шесть дней. Дни библейские это условные промежутки времени
библейские дни не условность)) в этом и приколдеса)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2109
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:42
Жалко мне Абайку и его "единомышленников".
Какое страшное разочарование и жестокий слом их картинки мира ожидает их в недалёком будущем...
Они даже не представляют.
Какое страшное разочарование и жестокий слом их картинки мира ожидает их в недалёком будущем...
Они даже не представляют.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:43
Цитата:
У Украины сколько дней небиблейских до вступления в НАТО осталось? ))
abaika95:
библейские дни не условность)) в этом и приколдеса)
библейские дни не условность)) в этом и приколдеса)
У Украины сколько дней небиблейских до вступления в НАТО осталось? ))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:47
Цитата:
Да прям... Он скажет, что так и планировали в 2014м. Туда чуть земли отдать, сюда чуть ресурсов отдать, население уменьшилось, и налегке в Европу с песней))
Skeptic:
Какое страшное разочарование и жестокий слом их картинки мира ожидает их в недалёком будущем...
Какое страшное разочарование и жестокий слом их картинки мира ожидает их в недалёком будущем...
Да прям... Он скажет, что так и планировали в 2014м. Туда чуть земли отдать, сюда чуть ресурсов отдать, население уменьшилось, и налегке в Европу с песней))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:50
Упс...
Цитата:
Цитата:
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Politico.
«Нам не нужно его видеть, он недолго пробудет канцлером», — сказал бывший американский чиновник о размышлениях американского вице-президента.
«Нам не нужно его видеть, он недолго пробудет канцлером», — сказал бывший американский чиновник о размышлениях американского вице-президента.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:53
Цитата:
аааааа
детская тактика в ход пошла)))
рыжий дядя им лединец показал
и все срочно полюбили сша и решили что победили))
сами себя только не нае***е со своей "победой"
а то путин же лох (по его же словам)
его же кидали западные партнеры больше чем кого либо в мире)))
а сейчас что изменится?))Цитата:
незнаю а что? украина без нато как то плохо российских солдат убивает? Цитата:
россия взяла чуть земли, чуть ресусров
убила 250 тыс своих мужиков
ради чутка земли?
ну и кто тут идиот получается?))
Skeptic:
Жалко мне Абайку и его "единомышленников". Какое страшное разочарование и жестокий слом их картинки мира ожидает их в недалёком будущем... Они даже не представляют
Жалко мне Абайку и его "единомышленников". Какое страшное разочарование и жестокий слом их картинки мира ожидает их в недалёком будущем... Они даже не представляют
аааааа
детская тактика в ход пошла)))
рыжий дядя им лединец показал
и все срочно полюбили сша и решили что победили))
сами себя только не нае***е со своей "победой"
а то путин же лох (по его же словам)
его же кидали западные партнеры больше чем кого либо в мире)))
а сейчас что изменится?))Цитата:
maxsaf:
У Украины сколько дней небиблейских до вступления в НАТО осталось?
У Украины сколько дней небиблейских до вступления в НАТО осталось?
незнаю а что? украина без нато как то плохо российских солдат убивает? Цитата:
maxsaf:
Да прям... Он скажет, что так и планировали в 2014м. Туда чуть земли отдать, сюда чуть ресурсов отдать, население уменьшилось, и налегке в Европу с песней
Да прям... Он скажет, что так и планировали в 2014м. Туда чуть земли отдать, сюда чуть ресурсов отдать, население уменьшилось, и налегке в Европу с песней
россия взяла чуть земли, чуть ресусров
убила 250 тыс своих мужиков
ради чутка земли?
ну и кто тут идиот получается?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:54
Цитата:
а ты уже новости воспринимаешь что вэнс это твой чиновник твоей страны?))
или ты еще в канаде живешь на которую пошлины трамп ввел?
maxsaf:
Упс...
Упс...
а ты уже новости воспринимаешь что вэнс это твой чиновник твоей страны?))
или ты еще в канаде живешь на которую пошлины трамп ввел?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:57
Цитата:
Ты лучше расскажи, за что Зеленский своих мужиков умирать отправил? Кроме печенья ниче припомнить не могу.
abaika95:
россия взяла чуть земли, чуть ресусров убила 250 тыс своих мужиков ради чутка земли? ну и кто тут идиот получается?))
россия взяла чуть земли, чуть ресусров убила 250 тыс своих мужиков ради чутка земли? ну и кто тут идиот получается?))
Ты лучше расскажи, за что Зеленский своих мужиков умирать отправил? Кроме печенья ниче припомнить не могу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:57
Цитата:
это уже тупо смешно))
макс упс или че там у тебя?)
Трамп передаст Украине ядерное оружие, если захочет, - глава Пентагона Пит Хегсет
В интервью Breitbart News он подчеркнул, что решение зависит только от президента и он не будет "объявлять что-либо открытое или нерассмотренное", так как не в этом заключается его работа
В интервью Breitbart News он подчеркнул, что решение зависит только от президента и он не будет "объявлять что-либо открытое или нерассмотренное", так как не в этом заключается его работа
это уже тупо смешно))
макс упс или че там у тебя?)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 12:00
Цитата:
А он с кнопкой передаст или без кнопки?))
abaika95:
это уже тупо смешно))
это уже тупо смешно))
А он с кнопкой передаст или без кнопки?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 12:01
американская политика при трампе это цирк клоунов)))
если до этого только байден был старым маразматиком то теперь там все такие как будто))
один гренландию захватить собрался
другой ядерным оружием разбрасывается) Цитата:
отправил? он вроде ни слова не успел сказать а 700 тыс добровольцев в первые дни войны пришли на моб пункты
украинцы гибнут чтобы не стать частью россии
ну не хотят они чеченцам-кадыровцам подчинятся и таджиков заселять в города
имеют право или нет?
если до этого только байден был старым маразматиком то теперь там все такие как будто))
один гренландию захватить собрался
другой ядерным оружием разбрасывается) Цитата:
maxsaf:
Ты лучше расскажи, за что Зеленский своих мужиков умирать отправил? Кроме печенья ниче припомнить не могу
Ты лучше расскажи, за что Зеленский своих мужиков умирать отправил? Кроме печенья ниче припомнить не могу
отправил? он вроде ни слова не успел сказать а 700 тыс добровольцев в первые дни войны пришли на моб пункты
украинцы гибнут чтобы не стать частью россии
ну не хотят они чеченцам-кадыровцам подчинятся и таджиков заселять в города
имеют право или нет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 12:03
Цитата:
а ты у венса спроси)) тот тоже чепуху лепит)
maxsaf:
А он с кнопкой передаст или без кнопки?
А он с кнопкой передаст или без кнопки?
а ты у венса спроси)) тот тоже чепуху лепит)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6581
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 12:24
Цитата:
[Исправлено: Kairat stayer, 14.02.2025 - 13:28]
maxsaf:
Ну все, давай просто подождем, не трать энергию зря ))
Ну все, давай просто подождем, не трать энергию зря ))
[Исправлено: Kairat stayer, 14.02.2025 - 13:28]
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