Отправлено: - 11:07

Я не робот:

Теперь, когда наконец то здравый смысл начал побеждать, так забавно смотреть как переобуваются некоторые особи, выкручиваются, несут всякую чушь(в прочем как всегда), опять лгут и ни как не могут поверить в то, что проиграли.

maxsaf:

Трамп затраты на войнушку собрался компенсировать за счёт полезных ископаемых из Украины. Европа тоже захочет компенсировать затраты, им для этого нужен дешёвый газ.

maxsaf:

Ну ниче, можно же подождать. Тапки новые готовь

Цитата:это ты про скептика, макса и электрона?они всегда выкручиваются)Цитата:из россии газ уже не возьмуттянут из азербайджанаЦитата:для чего? тебя по комнате гонять? я и без тапка могу