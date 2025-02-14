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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:07
Цитата:
это ты про скептика, макса и электрона?
они всегда выкручиваются)
Цитата:
из россии газ уже не возьмут
тянут из азербайджана
Цитата:
для чего? тебя по комнате гонять? я и без тапка могу
Я не робот:
Теперь, когда наконец то здравый смысл начал побеждать, так забавно смотреть как переобуваются некоторые особи, выкручиваются, несут всякую чушь(в прочем как всегда), опять лгут и ни как не могут поверить в то, что проиграли.
Теперь, когда наконец то здравый смысл начал побеждать, так забавно смотреть как переобуваются некоторые особи, выкручиваются, несут всякую чушь(в прочем как всегда), опять лгут и ни как не могут поверить в то, что проиграли.
это ты про скептика, макса и электрона?
они всегда выкручиваются)
Цитата:
maxsaf:
Трамп затраты на войнушку собрался компенсировать за счёт полезных ископаемых из Украины. Европа тоже захочет компенсировать затраты, им для этого нужен дешёвый газ.
Трамп затраты на войнушку собрался компенсировать за счёт полезных ископаемых из Украины. Европа тоже захочет компенсировать затраты, им для этого нужен дешёвый газ.
из россии газ уже не возьмут
тянут из азербайджана
Цитата:
maxsaf:
Ну ниче, можно же подождать. Тапки новые готовь
Ну ниче, можно же подождать. Тапки новые готовь
для чего? тебя по комнате гонять? я и без тапка могу
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:10
Цитата:
Технически он и не нападал. ЛНР и ДНР объявили независимость, Россия признала. Войска ввели в два новых государства.
saba:
до обещания никогда не нападать на Украину, какая может быть вера в его слова?
до обещания никогда не нападать на Украину, какая может быть вера в его слова?
Технически он и не нападал. ЛНР и ДНР объявили независимость, Россия признала. Войска ввели в два новых государства.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:12
Цитата:
Переобуваться
Цитата:
Ещё как возьмут.
abaika95:
для чего?
для чего?
Переобуваться
Цитата:
abaika95:
из россии газ уже не возьмут
из россии газ уже не возьмут
Ещё как возьмут.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:13
сейчас россии чтобы закончить войну придется начать отстреливать всех своих ястребов
кто топил про войну до победного
заметили медведев язык в одно место засунул? понял что лишка дал)
надо же плебсу продать как то никчемный итог трехлетней бойни
завахтили три села, убитые ПГТ
положили до 250 тыс народа своего
ради чего?
украина накачена оружием хуже прежнего
войска обучены
народ злой
россии обрубили рынки сбыта в европу
уничтожили до 80% перерабатывающей нефтяной промышленности
выпнули из сирии
выпинывают из африки
выпнули с южного кавказа
ради переговоров россия преднестровье начала сдавать
сдаст еще когото
россия всегда сдает тех кто ей доверился
а ветеранов войны кто возмутится итогом начнут сажать, в окопах убивать, в мясные штурмы сейчас напоследок бросят
классика
кто топил про войну до победного
заметили медведев язык в одно место засунул? понял что лишка дал)
надо же плебсу продать как то никчемный итог трехлетней бойни
завахтили три села, убитые ПГТ
положили до 250 тыс народа своего
ради чего?
украина накачена оружием хуже прежнего
войска обучены
народ злой
россии обрубили рынки сбыта в европу
уничтожили до 80% перерабатывающей нефтяной промышленности
выпнули из сирии
выпинывают из африки
выпнули с южного кавказа
ради переговоров россия преднестровье начала сдавать
сдаст еще когото
россия всегда сдает тех кто ей доверился
а ветеранов войны кто возмутится итогом начнут сажать, в окопах убивать, в мясные штурмы сейчас напоследок бросят
классика
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:14
Цитата:
Вас таких всех в единую картотеку внесли
abaika95:
до этого ноги об него вытирали
до этого ноги об него вытирали
Вас таких всех в единую картотеку внесли
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:14
Цитата:
я когда то хоть раз как ты переобувался? приведи пример
Цитата:
ммммм
аргумент уровня любимой бабки таноми
еще как возьмут или ядерная война
впрочем от тебя всегда просто пустой выхлоп-ЧЕПУХА
maxsaf:
Переобуваться
Переобуваться
я когда то хоть раз как ты переобувался? приведи пример
Цитата:
maxsaf:
Ещё как возьмут.
Ещё как возьмут.
ммммм
аргумент уровня любимой бабки таноми
еще как возьмут или ядерная война
впрочем от тебя всегда просто пустой выхлоп-ЧЕПУХА
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:16
Цитата:
Он опять про ЯО напомнил, потому как есть шанс, что конфликт перейдет в новую фазу.
Цитата:
Киев кому доверился?))
abaika95:
заметили медведев
заметили медведев
Он опять про ЯО напомнил, потому как есть шанс, что конфликт перейдет в новую фазу.
Цитата:
abaika95:
россия всегда сдает тех кто ей доверился
россия всегда сдает тех кто ей доверился
Киев кому доверился?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:17
Цитата:
да пусть хоть карточку на доску с надписью "угроза россии" повесят
россия будет с нами дружить и лебезить перед нами)))
у нее уже другого выхода нет)
maxsaf:
Вас таких всех в единую картотеку внесли
Вас таких всех в единую картотеку внесли
да пусть хоть карточку на доску с надписью "угроза россии" повесят
россия будет с нами дружить и лебезить перед нами)))
у нее уже другого выхода нет)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:19
Цитата:
бомжары у вокзала тоже кричат что они раньше были каратисты все))) Цитата:
киев ЕС и нато
а ес и нато про переговоры речи не ведет
maxsaf:
Он опять про ЯО напомнил, потому как есть шанс, что конфликт перейдет в новую фазу.
Он опять про ЯО напомнил, потому как есть шанс, что конфликт перейдет в новую фазу.
бомжары у вокзала тоже кричат что они раньше были каратисты все))) Цитата:
maxsaf:
Киев кому доверился?
Киев кому доверился?
киев ЕС и нато
а ес и нато про переговоры речи не ведет
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:19
Цитата:
Да помню, помню "ваше превосходительство"
abaika95:
россия будет с нами дружить и лебезить перед нами)))
россия будет с нами дружить и лебезить перед нами)))
Да помню, помню "ваше превосходительство"
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:21
Цитата:
У бомжар нету баллистических ракет ))
Цитата:
Безвиз за три дня? В НАТО за три дня?))
abaika95:
бомжары у вокзала тоже кричат что они раньше были каратисты все)
бомжары у вокзала тоже кричат что они раньше были каратисты все)
У бомжар нету баллистических ракет ))
Цитата:
abaika95:
киев ЕС и нато а ес и нато про переговоры речи не ведет
киев ЕС и нато а ес и нато про переговоры речи не ведет
Безвиз за три дня? В НАТО за три дня?))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:23
Абайка, как ты думаешь, кто будет больше шокирован, ты или я?
Цитата:
Цитата:
Переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине приведут к шокирующей сделке. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Wall Street Journal (WSJ).
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