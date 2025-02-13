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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7077
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 23:23
#2656
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Цитата:
Эл-починно:
Просмотрите ещё раз обращение Путина трёхлетней

Это про де, де и де?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3956
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 23:26
#2657
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Цитата:
saba:
Это про де, де и де?

Нет, это про то что, ещё в 2014-ом сделано должно было быть.

[Исправлено: Эл-починно, 14.02.2025 - 00:26]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7077
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 23:32
#2658
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Цитата:
Эл-починно:
сделано должно было быть.

Напасть? Убивать?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26660
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 01:46
#2659
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Цитата:
111:
О как, методичка то начала работать..

Ну вот, а ты уже собрался ее выбросить :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7077
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 06:48
#2660
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Цитата:
Эл-починно:
обращение Путина

Он так много лгал, от обещания не идти на третий срок до обещания никогда не нападать на Украину, какая может быть вера в его слова?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7077
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 08:41
#2661
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Переговоры Трампа и Путина в западной прессе восприняты как большая победа Путина пишет ВВС.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 09:29
#2662
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Цитата:
saba: Вот вот повесить через расстрел или расстрелять через повешение! Выбор большой!

Было бы замечательно...но пока что даже в рамках штрафов власть работает из рук вон плохо.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2106
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 09:29
#2663
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Цитата:
Эл-починно:
обращение Путина трёхлетней давности

Намного раньше надо смотреть...
Путин предупреждал ещё 10 февраля 2007 года. В Мюнхене.
Ровно 18 лет прошло. Это ж надо такое терпение иметь...
Те же штаты уже давно начали бы свои Томагавки раскидывать в целях "демократизации".
Они разговаривать человеческим языком не умеют. Только силу понимают.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 10:54
#2664
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Цитата:
maxsaf:
Так это Европа теперь без газа или Россия?

европа с газом
африканским, американским
и вот азербайджан хочет ветку тянуть через турцию
все в плюсе
одна россия в минусе
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 10:55
#2665
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Цитата:
saba:
Переговоры Трампа и Путина в западной прессе восприняты как большая победа Путина пишет ВВС.

естественно
в первые за три года кто то путина решил серьёзно воспринимать
до этого ноги об него вытирали
для него это уже победа
а то что там с трампом побазарили ничего пока существенного
трамп не последовательный
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 10:58
#2666
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Цитата:
Skeptic:
Намного раньше надо смотреть... Путин предупреждал ещё 10 февраля 2007 года. В Мюнхене.

а до этого в 2002 он в нато слезно просился
и собирался американцам в энгельсе аэродром для переброски в Афганистан выделить
он каждые 5 лет свое мнение меняет
болтун и врун
Цитата:
Skeptic:
Ровно 18 лет прошло. Это ж надо такое терпение иметь...

если человек и его страна слабые и ничего не могущие
терпение называется терпильством
вот он и терпел
и дальше бы лучше терпел
сколько бы людей живи остались бы Цитата:
Skeptic:
Они разговаривать человеческим языком не умеют. Только силу понимают.

и кто то эту силу показал?)))
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Я
§ Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
61
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:02
#2667
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Теперь, когда наконец то здравый смысл начал побеждать, так забавно смотреть как переобуваются некоторые особи, выкручиваются, несут всякую чушь(в прочем как всегда), опять лгут и ни как не могут поверить в то, что проиграли. Радует одно-их не так уж и много, просто они очень стараются и очень много оставляют после себя, как те насекомые которые зовутся клопами. Добро всегда побеждает зло и это истина.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26660
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:03
#2668
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Цитата:
abaika95:
европа с газом

Трамп затраты на войнушку собрался компенсировать за счёт полезных ископаемых из Украины. Европа тоже захочет компенсировать затраты, им для этого нужен дешёвый газ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26660
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:04
#2669
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Цитата:
abaika95:
ничего пока существенного

Ну ниче, можно же подождать. Тапки новые готовь :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:04
#2670
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Цитата:
Skeptic:
Англосакс не примиряет. Англосакс просто понял, что Запад войну проигрывает.

а запад на войну вообще пришел?
вдолбили себе детскую методичку что воюют с западом))
это ваши мужики гибнут на полях украины от дронов а не американские
пока ваши мужики теряют ручки и ножки, американцы даже бабки не теряют-они зарабатывают на войне
трамп просто пытаясь надавить на свой ВПК бегает с мирной инициативой пока какой ни будь мартин локхед или нортроп грумман не раскошелятся для его семьи взятками, чтобы и дальше бабки из федерального бюджета пилить на поставках дронов и ракет

всем плевать на россию и ее мнимую угрозу
все бизнес делают
Цитата:
Эл-починно:
росмотрите ещё раз обращение Путина трёхлетней давности.

зачем?
я помню как он про декоммунизацию говорил
украинцы пошли дальше и начали тотальную дерусификацию
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