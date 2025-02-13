Отправлено: - 10:58

Skeptic:

Намного раньше надо смотреть... Путин предупреждал ещё 10 февраля 2007 года. В Мюнхене.

Skeptic:

Ровно 18 лет прошло. Это ж надо такое терпение иметь...

Skeptic:

Они разговаривать человеческим языком не умеют. Только силу понимают.

Цитата:а до этого в 2002 он в нато слезно просилсяи собирался американцам в энгельсе аэродром для переброски в Афганистан выделитьон каждые 5 лет свое мнение меняетболтун и врунЦитата:если человек и его страна слабые и ничего не могущиетерпение называется терпильствомвот он и терпели дальше бы лучше терпелсколько бы людей живи остались бы Цитата:и кто то эту силу показал?)))