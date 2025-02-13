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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 23:23
Цитата:
Это про де, де и де?
Эл-починно:
Просмотрите ещё раз обращение Путина трёхлетней
Просмотрите ещё раз обращение Путина трёхлетней
Это про де, де и де?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3956
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 23:26
Цитата:
Нет, это про то что, ещё в 2014-ом сделано должно было быть.
[Исправлено: Эл-починно, 14.02.2025 - 00:26]
saba:
Это про де, де и де?
Это про де, де и де?
Нет, это про то что, ещё в 2014-ом сделано должно было быть.
[Исправлено: Эл-починно, 14.02.2025 - 00:26]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 23:32
Цитата:
Напасть? Убивать?
Эл-починно:
сделано должно было быть.
сделано должно было быть.
Напасть? Убивать?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 01:46
Цитата:
Ну вот, а ты уже собрался ее выбросить
111:
О как, методичка то начала работать..
О как, методичка то начала работать..
Ну вот, а ты уже собрался ее выбросить
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 06:48
Цитата:
Он так много лгал, от обещания не идти на третий срок до обещания никогда не нападать на Украину, какая может быть вера в его слова?
Эл-починно:
обращение Путина
обращение Путина
Он так много лгал, от обещания не идти на третий срок до обещания никогда не нападать на Украину, какая может быть вера в его слова?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 08:41
Переговоры Трампа и Путина в западной прессе восприняты как большая победа Путина пишет ВВС.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 09:29
Цитата:
Было бы замечательно...но пока что даже в рамках штрафов власть работает из рук вон плохо.
saba: Вот вот повесить через расстрел или расстрелять через повешение! Выбор большой!
Было бы замечательно...но пока что даже в рамках штрафов власть работает из рук вон плохо.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2106
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 09:29
Цитата:
Намного раньше надо смотреть...
Путин предупреждал ещё 10 февраля 2007 года. В Мюнхене.
Ровно 18 лет прошло. Это ж надо такое терпение иметь...
Те же штаты уже давно начали бы свои Томагавки раскидывать в целях "демократизации".
Они разговаривать человеческим языком не умеют. Только силу понимают.
Эл-починно:
обращение Путина трёхлетней давности
обращение Путина трёхлетней давности
Намного раньше надо смотреть...
Путин предупреждал ещё 10 февраля 2007 года. В Мюнхене.
Ровно 18 лет прошло. Это ж надо такое терпение иметь...
Те же штаты уже давно начали бы свои Томагавки раскидывать в целях "демократизации".
Они разговаривать человеческим языком не умеют. Только силу понимают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 10:54
Цитата:
европа с газом
африканским, американским
и вот азербайджан хочет ветку тянуть через турцию
все в плюсе
одна россия в минусе
maxsaf:
Так это Европа теперь без газа или Россия?
Так это Европа теперь без газа или Россия?
европа с газом
африканским, американским
и вот азербайджан хочет ветку тянуть через турцию
все в плюсе
одна россия в минусе
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 10:55
Цитата:
естественно
в первые за три года кто то путина решил серьёзно воспринимать
до этого ноги об него вытирали
для него это уже победа
а то что там с трампом побазарили ничего пока существенного
трамп не последовательный
saba:
Переговоры Трампа и Путина в западной прессе восприняты как большая победа Путина пишет ВВС.
Переговоры Трампа и Путина в западной прессе восприняты как большая победа Путина пишет ВВС.
естественно
в первые за три года кто то путина решил серьёзно воспринимать
до этого ноги об него вытирали
для него это уже победа
а то что там с трампом побазарили ничего пока существенного
трамп не последовательный
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 10:58
Цитата:
а до этого в 2002 он в нато слезно просился
и собирался американцам в энгельсе аэродром для переброски в Афганистан выделить
он каждые 5 лет свое мнение меняет
болтун и врун
Цитата:
если человек и его страна слабые и ничего не могущие
терпение называется терпильством
вот он и терпел
и дальше бы лучше терпел
сколько бы людей живи остались бы Цитата:
и кто то эту силу показал?)))
Skeptic:
Намного раньше надо смотреть... Путин предупреждал ещё 10 февраля 2007 года. В Мюнхене.
Намного раньше надо смотреть... Путин предупреждал ещё 10 февраля 2007 года. В Мюнхене.
а до этого в 2002 он в нато слезно просился
и собирался американцам в энгельсе аэродром для переброски в Афганистан выделить
он каждые 5 лет свое мнение меняет
болтун и врун
Цитата:
Skeptic:
Ровно 18 лет прошло. Это ж надо такое терпение иметь...
Ровно 18 лет прошло. Это ж надо такое терпение иметь...
если человек и его страна слабые и ничего не могущие
терпение называется терпильством
вот он и терпел
и дальше бы лучше терпел
сколько бы людей живи остались бы Цитата:
Skeptic:
Они разговаривать человеческим языком не умеют. Только силу понимают.
Они разговаривать человеческим языком не умеют. Только силу понимают.
и кто то эту силу показал?)))
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.02.23
- Сообщений:
- 61
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:02
Теперь, когда наконец то здравый смысл начал побеждать, так забавно смотреть как переобуваются некоторые особи, выкручиваются, несут всякую чушь(в прочем как всегда), опять лгут и ни как не могут поверить в то, что проиграли. Радует одно-их не так уж и много, просто они очень стараются и очень много оставляют после себя, как те насекомые которые зовутся клопами. Добро всегда побеждает зло и это истина.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:03
Цитата:
Трамп затраты на войнушку собрался компенсировать за счёт полезных ископаемых из Украины. Европа тоже захочет компенсировать затраты, им для этого нужен дешёвый газ.
abaika95:
европа с газом
европа с газом
Трамп затраты на войнушку собрался компенсировать за счёт полезных ископаемых из Украины. Европа тоже захочет компенсировать затраты, им для этого нужен дешёвый газ.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:04
Цитата:
Ну ниче, можно же подождать. Тапки новые готовь
abaika95:
ничего пока существенного
ничего пока существенного
Ну ниче, можно же подождать. Тапки новые готовь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17611
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.02.25 - 11:04
Цитата:
а запад на войну вообще пришел?
вдолбили себе детскую методичку что воюют с западом))
это ваши мужики гибнут на полях украины от дронов а не американские
пока ваши мужики теряют ручки и ножки, американцы даже бабки не теряют-они зарабатывают на войне
трамп просто пытаясь надавить на свой ВПК бегает с мирной инициативой пока какой ни будь мартин локхед или нортроп грумман не раскошелятся для его семьи взятками, чтобы и дальше бабки из федерального бюджета пилить на поставках дронов и ракет
всем плевать на россию и ее мнимую угрозу
все бизнес делают
Цитата:
зачем?
я помню как он про декоммунизацию говорил
украинцы пошли дальше и начали тотальную дерусификацию
Skeptic:
Англосакс не примиряет. Англосакс просто понял, что Запад войну проигрывает.
Англосакс не примиряет. Англосакс просто понял, что Запад войну проигрывает.
а запад на войну вообще пришел?
вдолбили себе детскую методичку что воюют с западом))
это ваши мужики гибнут на полях украины от дронов а не американские
пока ваши мужики теряют ручки и ножки, американцы даже бабки не теряют-они зарабатывают на войне
трамп просто пытаясь надавить на свой ВПК бегает с мирной инициативой пока какой ни будь мартин локхед или нортроп грумман не раскошелятся для его семьи взятками, чтобы и дальше бабки из федерального бюджета пилить на поставках дронов и ракет
всем плевать на россию и ее мнимую угрозу
все бизнес делают
Цитата:
Эл-починно:
росмотрите ещё раз обращение Путина трёхлетней давности.
росмотрите ещё раз обращение Путина трёхлетней давности.
зачем?
я помню как он про декоммунизацию говорил
украинцы пошли дальше и начали тотальную дерусификацию
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