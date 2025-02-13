Отправлено: - 08:45

абике:

Штрафы, как профилактическая мера с целью обеспечения безопасности на дорогах, уже не играет никакой роли, потому что нарушитель

Цитата:Вот вот повесить через расстрел или расстрелять через повешение! Выбор большой!