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Некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на штрафы
Некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на штрафы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51140
Некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на штрафы
Отправлено: 13.02.25 - 18:07
Депутат Сената Марат Кожаев обратился к премьер-министру Олжасу Бектенову с инициативой ужесточить наказания для злостных нарушителей ПДД. Поводом для обращения стало в том числе отсутствие эффективных мер воздействия на злостных нарушителей.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7577
Re: Некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на...
Отправлено: 13.02.25 - 18:07
Цитата://Депутат Сената Марат Кожаев//
Ещё один из славной когорты сонных депутатов считающих вор..., пардон: - вёдер пролитой воды, количество смартфонов.
Разве человек ОПЛАТИВШИЙ штраф не считается - ИСКУПИВШИМ вину ????
Цитата:///рост числа нарушений ПДД//
Сам же будучи зам.министра МВД ратовал за УЖЕСТОЧЕНИЕ наказании и установки ПОВСЕМЕСТНО камер видеофиксации нарушении ПДД, не так разве ??
Цитата:///разработать дифференцированную систему наказаний,//
Понравилось им слово: "..ДИФФЕРЕНЦИРОВАННУЮ..." - НДС - дифференцированный стал с подачи Токаева, и теперь и штраф будет- дифференцированный с подачи этого депутата.
Цитата:///отменить 50-процентную скидку на штрафы//
Интересно: - 304 ярдов штрафа за 2024 год, собрали , очевидно с 50% скидкой, а если бы платили без скидок, то сумма штрафов была бы - ого-го, за 610 ярдов.
Глядишь, завтра или послезавтра, с подачи этого депутата Кожаева - ШТРАФЫ за ТРИЛЛИОН уйдут и не надо будет вводить 20% НДС.
Ещё один из славной когорты сонных депутатов считающих вор..., пардон: - вёдер пролитой воды, количество смартфонов.
Разве человек ОПЛАТИВШИЙ штраф не считается - ИСКУПИВШИМ вину ????
Цитата:///рост числа нарушений ПДД//
Сам же будучи зам.министра МВД ратовал за УЖЕСТОЧЕНИЕ наказании и установки ПОВСЕМЕСТНО камер видеофиксации нарушении ПДД, не так разве ??
Цитата:///разработать дифференцированную систему наказаний,//
Понравилось им слово: "..ДИФФЕРЕНЦИРОВАННУЮ..." - НДС - дифференцированный стал с подачи Токаева, и теперь и штраф будет- дифференцированный с подачи этого депутата.
Цитата:///отменить 50-процентную скидку на штрафы//
Интересно: - 304 ярдов штрафа за 2024 год, собрали , очевидно с 50% скидкой, а если бы платили без скидок, то сумма штрафов была бы - ого-го, за 610 ярдов.
Глядишь, завтра или послезавтра, с подачи этого депутата Кожаева - ШТРАФЫ за ТРИЛЛИОН уйдут и не надо будет вводить 20% НДС.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 688
Re: Некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на...
Отправлено: 13.02.25 - 20:55
Цель штрафов, это профилактика, чтобы водитель не совершал повторных правонарушений в течении года! Эта профилактическая мера изжила практически себя и действительно нужны карательные меры, отрезвляющие всех, том числе и водителей, чтобы те понимали, что авто-опасность для людей! Штрафы, как профилактическая мера с целью обеспечения безопасности на дорогах, уже не играет никакой роли, потому что нарушитель понимает, что ему кроме штрафа, ничего не грозит:не лишение прав, не изъятие авто, ни ограничение в будущем получение прав. Если в течение года водитель совершил более 3-х правонарушений ПДД и плюс 1 грубое нарушение, то по суду должно быть альтернативное наказание: административный арест, одновременно лишение водительских прав, или изъятие авто с последующей продажей авто на торгах, одновременно лишение водительских прав, а штрафы применять за 2 нарушения ПДД, в течение года. Одно только мешает осуществлению таких мер: системная коррупция во всей стране!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1869
Re: Некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на...
Отправлено: 14.02.25 - 00:20
Проезд по трассе "Костанай-Троицк" станет платным в этом году. В ближайшие годы платные дороги в Казахстане охватят всю страну, а тарифы на проезд существенно увеличатся. Власти объясняют это необходимостью "самоокупаемости" дорожной инфраструктуры, снижением нагрузки на бюджет и развитием транспортной сети, передает inbusiness.kz.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7077
Некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на штрафы
Отправлено: 14.02.25 - 08:45
Цитата:
Вот вот повесить через расстрел или расстрелять через повешение! Выбор большой!
абике:
Штрафы, как профилактическая мера с целью обеспечения безопасности на дорогах, уже не играет никакой роли, потому что нарушитель
Штрафы, как профилактическая мера с целью обеспечения безопасности на дорогах, уже не играет никакой роли, потому что нарушитель
Вот вот повесить через расстрел или расстрелять через повешение! Выбор большой!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7077
Некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на штрафы
Отправлено: 14.02.25 - 08:54
Цитата:
Наша власть воспринимает народ как бездонную дойную корову, а не как источник власти
родом из Шанхая2022:
Власти объясняют это необходимостью
Власти объясняют это необходимостью
Наша власть воспринимает народ как бездонную дойную корову, а не как источник власти
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.10
- Сообщений:
- 182
Re: Некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на...
Отправлено: 14.02.25 - 09:02
ШТРАФЫ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ В ГЕРМАНИИ. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ.
В Германии, за совершенные нарушения, помимо административного взыскания и лишения прав, существует система накопления штрафных пунктов «Фленсбург» .Система «Фленсбург»-это система накопления «пунктов» за определенные нарушения ПДД в Германии. Названа она в честь города на севере Германии, где собственно и базируется главное управление данной системой. Система работы проста: при накоплении 8 «пунктов» у водителя забирают права как минимум на полгода.
Пункты могут «сгорать», но все зависит от конкретного случая. Чтобы получить данное нарушение, не обязательно быть водителем. Если 12 летний ребенок перейдет дорогу на красный свет, то его родителей оштрафуют на 60 евро, плюс впишут 1 «пункт», тоже касается и других участников дорожного движения.Пункты могут «Сгорать», срок их"сгорания" зависит от того, сколько пунктов разом было выписано. Выписанный за серьёзное нарушение пункт исчезнет из Фленсбурга через 2 с половиной года после внесения. 2 разом внесённых пункта продержаться 5 лет, а 3 - целых 10!
[img]https://scontent.fksn1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/462682610_2340074276334522_2551258451360918587_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=jLJzEqX5neQQ7kNvgGxHVRE&_nc_oc=AdgJE7P7bDUVv4ULErWwtco2MM39n9sIFUXNgQXSSP3k5OIe7_q9S_cHM1dd1cbgeO8&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fksn1-1.fna&_nc_gid=A6FvAVxnRbkM7SQ0DB2vQVP&oh=00_AYAvxT_qzR_lySkSSSLkKwI2PUtEunlY2yWm7wohEr7lqw&oe=67B478CA[/img]
В Германии, за совершенные нарушения, помимо административного взыскания и лишения прав, существует система накопления штрафных пунктов «Фленсбург» .Система «Фленсбург»-это система накопления «пунктов» за определенные нарушения ПДД в Германии. Названа она в честь города на севере Германии, где собственно и базируется главное управление данной системой. Система работы проста: при накоплении 8 «пунктов» у водителя забирают права как минимум на полгода.
Пункты могут «сгорать», но все зависит от конкретного случая. Чтобы получить данное нарушение, не обязательно быть водителем. Если 12 летний ребенок перейдет дорогу на красный свет, то его родителей оштрафуют на 60 евро, плюс впишут 1 «пункт», тоже касается и других участников дорожного движения.Пункты могут «Сгорать», срок их"сгорания" зависит от того, сколько пунктов разом было выписано. Выписанный за серьёзное нарушение пункт исчезнет из Фленсбурга через 2 с половиной года после внесения. 2 разом внесённых пункта продержаться 5 лет, а 3 - целых 10!
[img]https://scontent.fksn1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/462682610_2340074276334522_2551258451360918587_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=jLJzEqX5neQQ7kNvgGxHVRE&_nc_oc=AdgJE7P7bDUVv4ULErWwtco2MM39n9sIFUXNgQXSSP3k5OIe7_q9S_cHM1dd1cbgeO8&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fksn1-1.fna&_nc_gid=A6FvAVxnRbkM7SQ0DB2vQVP&oh=00_AYAvxT_qzR_lySkSSSLkKwI2PUtEunlY2yWm7wohEr7lqw&oe=67B478CA[/img]
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