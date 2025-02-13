Отправлено: - 04:23

родом из Шанхая2022:

.да не нужен нам этот автобусный маршрут

Цитата:Ты за всех то не впрягайся, мне, например ещё как нужен и не только мне. А про страну агрессора не буду, все равно что о стенку горохом сыпать.