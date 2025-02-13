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≡ Некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на штрафы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51140
Некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на штрафы
Отправлено: 13.02.25 - 18:07
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Депутат Сената Марат Кожаев обратился к премьер-министру Олжасу Бектенову с инициативой ужесточить наказания для злостных нарушителей ПДД. Поводом для обращения стало в том числе отсутствие эффективных мер воздействия на злостных нарушителей.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7577
Re: Некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на...
Отправлено: 13.02.25 - 18:07
#1
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Цитата://Депутат Сената Марат Кожаев//

Ещё один из славной когорты сонных депутатов считающих вор..., пардон: - вёдер пролитой воды, количество смартфонов.

Разве человек ОПЛАТИВШИЙ штраф не считается - ИСКУПИВШИМ вину ????


Цитата:///рост числа нарушений ПДД//

Сам же будучи зам.министра МВД ратовал за УЖЕСТОЧЕНИЕ наказании и установки ПОВСЕМЕСТНО камер видеофиксации нарушении ПДД, не так разве ??

Цитата:///разработать дифференцированную систему наказаний,//

Понравилось им слово: "..ДИФФЕРЕНЦИРОВАННУЮ..." - НДС - дифференцированный стал с подачи Токаева, и теперь и штраф будет- дифференцированный с подачи этого депутата.

Цитата:///отменить 50-процентную скидку на штрафы//

Интересно: - 304 ярдов штрафа за 2024 год, собрали , очевидно с 50% скидкой, а если бы платили без скидок, то сумма штрафов была бы - ого-го, за 610 ярдов.
Глядишь, завтра или послезавтра, с подачи этого депутата Кожаева - ШТРАФЫ за ТРИЛЛИОН уйдут и не надо будет вводить 20% НДС.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
688
Re: Некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на...
Отправлено: 13.02.25 - 20:55
#2
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Цель штрафов, это профилактика, чтобы водитель не совершал повторных правонарушений в течении года! Эта профилактическая мера изжила практически себя и действительно нужны карательные меры, отрезвляющие всех, том числе и водителей, чтобы те понимали, что авто-опасность для людей! Штрафы, как профилактическая мера с целью обеспечения безопасности на дорогах, уже не играет никакой роли, потому что нарушитель понимает, что ему кроме штрафа, ничего не грозит:не лишение прав, не изъятие авто, ни ограничение в будущем получение прав. Если в течение года водитель совершил более 3-х правонарушений ПДД и плюс 1 грубое нарушение, то по суду должно быть альтернативное наказание: административный арест, одновременно лишение водительских прав, или изъятие авто с последующей продажей авто на торгах, одновременно лишение водительских прав, а штрафы применять за 2 нарушения ПДД, в течение года. Одно только мешает осуществлению таких мер: системная коррупция во всей стране!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1869
Re: Некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на...
Отправлено: 14.02.25 - 00:20
#3
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Проезд по трассе "Костанай-Троицк" станет платным в этом году. В ближайшие годы платные дороги в Казахстане охватят всю страну, а тарифы на проезд существенно увеличатся. Власти объясняют это необходимостью "самоокупаемости" дорожной инфраструктуры, снижением нагрузки на бюджет и развитием транспортной сети, передает inbusiness.kz.
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